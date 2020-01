Ghosn-Flucht: Privatjet-Firma erstattet Anzeige

Ein Mitarbeiter habe zugegeben, Unterlagen gefälscht zu haben, indem er den Namen von Ghosn nicht in die offiziellen Unterlagen aufgenommen habe.

Ghosn steht in Japan wegen Untreue und finanziellen Fehlverhaltens beim japanischen Renault-Partner Nissan unter Anklage. Er war im vergangenen Frühjahr gegen eine Millionen-Kaution aus der Untersuchungshaft entlassen worden und wurde während seines Hausarrests streng überwacht. Dennoch konnte der 65-Jährige, der unter anderem die libanesische Staatsangehörigkeit besitzt, nach Beirut fliehen.

Im Dezember 2019 habe MNG zwei Privatjets an zwei unterschiedliche Kunden vermietet, erklärte MNG. Einer davon sei für den Flug von Dubai nach Osaka und dann von Osaka nach Istanbul angemietet worden. Ein zweiter Privatjet sei für den Flug von Istanbul nach Beirut angeheuert worden. Die beiden Anmietungen seien scheinbar nicht miteinander verbunden gewesen.

Die türkische Polizei hatte am Donnerstag sieben Personen festgenommen, darunter vier Piloten. Nach Aussagen bei der Polizei mussten sie am Freitag vor Gericht erscheinen.

Japan habe jeden seiner Schritte kontrolliert

Gross war das Erstaunen weltweit, als sich der frühere Chef von Renault-Nissan, Carlos Ghosn, am Silvestertag aus dem Libanon an die Öffentlichkeit wandte. Er werde nun nicht länger von einem manipulierten japanischen Justizsystem als Geisel festgehalten, teilte der 65-Jährige am Dienstag in einer kurzen Erklärung mit. «Ich bin nicht vor der Justiz geflohen – ich bin Ungerechtigkeit und politischer Verfolgung entkommen.» Ihm seien grundlegende Rechte verwehrt worden.

Fragt sich nun, wie Ghosn, der in Japan auf Kaution frei war und strenge Auflagen hatte, den Inselstaat verlassen und in den Libanon reisen konnte (zum Bericht). Jeder Schritt ausserhalb seines Appertments in Tokio sei von den Behörden kontrolliert worden, heisst es. Sein Gesicht kannte in Japan praktisch jeder. Ausserdem befänden sich seine drei Pässe im Besitz seiner Anwälte. Wie also konnte er trotzdem entweichen?