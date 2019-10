Genfer Ölfirma schmierte Kongos Präsidenten

Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstag den Genfer Öl-Riesen Gunvor per Strafbefehl verurteilt. Die Schweizer hätten zwischen 2007 und 2012 keinen Geringeren als den Präsidenten der Republik Kongo und seine Familie bestochen. Die Firma wollte sich so lukrative Öldeals sichern. Gunvor wurde zu einer Zahlung von 94 Millionen Franken verurteilt.