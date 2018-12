Economiesuisse will modernes Firmenrecht abschiessen

Viel mehr als Boni und Frauenquoten

Die Reform des Aktienrechts läuft sei 2005. Schon Christoph Blocher, damals SVP-Bundesrat, wollte es modernisieren. Er hatte die Vorlage aufgegleist und biss sich daran die Zähne aus. Dann kam die Abzockerinitiative und unterbrach die Arbeiten. Fünf Jahre später sollte die Umsetzung ins Gesetz gelingen.



Die jetzt zuständige Justizministerin Simonetta Sommaruga wollte Frauen in Chefetagen fördern. So schob sie Bestimmungen zu Frauenquoten in Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen in die Reform hinein. Seitdem wird – zu Unrecht – vor allem darüber geredet.



Wichtiger sind für die Wirtschaft Hunderte kleine Bestimmungen, die modernisiert wurden, etwa bei der Firmengründung, einer Kapitalaufstockung, Sanierungen und der Digitalisierung. Aktionäre sollen sich künftig per Video einer Generalversammlung zuschalten können. Heute müssen sie anreisen oder sich vertreten lassen, um ihre Rechte wahrzunehmen. Einladungen zur GV und der Versand von Geschäftsberichten dürfen neu per Mail statt Post erfolgen. Sommaruga spricht vom «Aktienrecht fürs 21. Jahrhundert».



Die Vorlage aufgeheizt haben zuletzt neue Vorschriften zur Transparenz im Rohstoffhandel, von Mandaten der Stimmrechtsberater und Parteispenden durch Börsenkotierte. (val)