Die ersten Banken packen ein

Am Londoner Büromarkt scheint der Brexit bisher vorbeizugehen: Dieses Jahr wurden gleich zwei der markantesten Bürotürme in der City of London für je mehr als eine Milliarde Pfund verkauft. Das «Walkie-Talkie» in Fenchurch Street und der «Cheesegrater» in Leadenhall Street. Gefeiert wurde jüngst auch die Eröffnung der neuen Londoner Operationszentrale Michael Bloombergs für Europa.

Als klaren «Vertrauensbeweis» werten konservative Blätter in London die Investition des Amerikaners. Freilich hat Bloomberg bei der Eröffnung schon durchblicken lassen, dass er diese Investition wohl kaum getätigt hätte, hätte er den Ausstieg Grossbritanniens aus der EU geahnt. Brexit sei «das Dümmste» ­gewesen, was die Briten je getan hätten, meint Bloomberg unverblümt.

Noch deutlicher sagt es Lloyd Blankfein, der Boss von Goldman Sachs, der sich Sorgen macht über die weitere Ungewissheit bei Londons Austrittsverhandlungen mit der EU. Bei Besuchen in Paris und Frankfurt äusserte sich Brexit-Verächter Blankfein in diesem Herbst schon lobend über «das tolle Wetter», «das gute Essen» und «die positive Energie» an der Seine und am Main. Goldman Sachs hat in Frankfurt bereits acht Stockwerke in Beschlag genommen, in die bis zu 1000 Mitarbeiter geschleust werden können. Teile ihres weitläufigen Büroareals in London, hat die Bank signalisiert, plane sie hingegen zu vermieten – wenn und sobald es eben nötig sei.

Frankfurt hat die Nase vorn

In der Angst vor einem Verlust ihrer EU-Lizenzen infolge eines harten Brexit haben sich die meisten in London operierenden Grossbanken längst vorsorglich nach Standorten für einzelne Geschäftsbereiche in der EU umgesehen. Ausser Goldman Sachs wollen auch Nomura und die Deutsche Bank in Frankfurt weiter expandieren. HSBC und JP Morgan halten Paris für die geeignete Basis. Bank of America Merrill Lynch schaut nach Dublin. Und Morgan Stanley und Citi haben gleichzeitig Dublin und Frankfurt im Visier.

Wie viel an Geschäften ausgelagert, wie viel Personal verschoben werden soll: Das ist allerdings auch zum Jahreswechsel noch die grosse Frage. Die Bank of England, die englische Zentralbank, ging bis vor kurzem davon aus, dass «schon am Tag eins nach Brexit» – also am 1. April 2019 – «10 000 Jobs aus der City of London verschwunden sein könnten». Ganz ohne Deal, also im schlimmsten Fall der Fälle, könne der Brexit die britische Finanzwirtschaft langfristig sogar 75 000 Stellen kosten.

Mittlerweile, da mit Theresa Mays Dezember-Deal von Brüssel zumindest ein Weiterverhandeln gesichert wurde, hält man einen weniger katastrophalen Ausgang für möglich. Eine aktuelle Umfrage der «Financial Times» unter den Managern von Grossbanken in London lässt vermuten, dass auf den Brexit-Zeitpunkt hin höchstens 4600 Jobs – und nicht gleich 10 000 – dem britischen EU-Austritt zum Opfer fallen werden.

Abgerückt von ihren ersten, für London äusserst finsteren Vorhersagen ist auch die UBS. Im Januar noch hatte ­Generaldirektor Sergio Ermotti die Befürchtung ausgesprochen, dass ein Fünftel der 5000 UBS-Beschäftigten aus Grossbritannien in die EU abziehen müsse. Inzwischen will Ermotti «so viele Leute wie möglich» in London halten. Dank «neuer Klarstellungen» durch London sei der Abzug von 1000 Stellen aus der City «immer unwahrscheinlicher» geworden. Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam hat bisher noch keine Aussage dazu gemacht, wie viele der rund 500 Jobs er aus London abziehen will.

Langfristig dürfte sich der Jobabbau an der Themse indes beschleunigen, meint zum Beispiel Rob Rooney von Morgan Stanley International. Die ­Experten der Bank Nomura rechnen damit, dass London nach dem Brexit 35 000 bis 40 000 Stellen im Finanzgeschäft verlieren könnte.

(Tages-Anzeiger)