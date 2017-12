Der verschwiegene Champion wechselt den Besitzer

Haag-Streit ist ein verschwiegenes Unternehmen. Es zählt weltweit 900 Mitarbeiter, Kunden in 150 Ländern, hat aber keinen einzigen Pressesprecher. Zahlen wurden nie bekannt gegeben, Medienanfragen bleiben unbeantwortet. Das ist dem Patron Walter Inäbnit ganz recht so. Weil Haag-Streit nicht an der Börse ist, muss das Unternehmen keine Zahlen bekannt geben, und es ist auch nicht auf Werbung angewiesen. Haag-Streit ist mit seinen Geräten für die Augenheilkunde und die Chirurgie ein sogenannter Hidden Champion – ein globaler Marktführer in einer spezifischen Nische. Das wird sich nun ändern. Gestern gab der Innerschweizer Konzern Metall Zug bekannt, dass er 70 Prozent der Haag-Streit-Aktien übernimmt. Die restlichen 30 Prozent bleiben bei Walter Inäbnit und bei der Gründerfamilie Haag. Den Kaufpreis geben die Parteien nicht bekannt.

Aktionär Christoph Haag bleibt Verwaltungsrat, der 72-jährige Walter Inäbnit hingegen wird seinen Posten als Verwaltungsratspräsident aufgeben. Inäbnit, den die «Bilanz» zu den 300 reichsten Schweizern zählt, ist 1988 in das Unternehmen eingestiegen und hat seine globale Expansion vorangetrieben. Heute forscht und produziert Haag-Streit auch an fünf deutschen Standorten sowie in Grossbritannien und in den USA. Wie Metall Zug gestern bekannt gab, erzielt das Könizer Unternehmen einen Umsatz von 192 Millionen Franken und einen Betriebsgewinn (Ebit) von 26 Millionen Franken.

Firmensitz bleibt in Köniz

Metall Zug will das 159-jährige Unternehmen als eigenständige Sparte weiterführen. Der Sitz von Haag-Streit bleibt in Köniz, wo 250 Angestellte arbeiten und unter anderem Spaltlampen für Augenärzte entwickeln und herstellen.

Vor 10 Jahren kaufte Metall Zug bereits einmal ein bernisches Industrieunternehmen: die Firma Schleuniger in Thun. Der Hersteller von Maschinen zur Kabelherstellung – auch er ein Hidden Champion – war bis dahin ebenfalls ein Familienunternehmen, das jedoch keine interne Nachfolgelösung fand. Das Management von Metall Zug betonte gestern, wie erfolgreich Schleuniger seit der Übernahme unterwegs ist: Der Umsatz ist von 107 auf 153 Millionen Franken gestiegen, die Betriebsgewinnmarge von 11 auf 15 Prozent. In Thun arbeiten heute rund 200 Personen für Schleuniger.

Das Kerngeschäft von Metall Zug sind Haushaltsapparate, die unter der Markte V-Zug vermarktet werden. Insgesamt zählt der Konzern mit Sitz in Zug 4000 Mitarbeiter. Mit Haag-Streit wird diese Zahl nun auf fast 5000 ansteigen. Metall-Zug-Verwaltungsratspräsident Heinz Buhofer bezeichnete Haag-Streit gestern als «Bijou der schweizerischen Medizinaltechnik». Laut Metall Zug ist vorgesehen, dass Haag-Streit künftig selbst auch Übernahmen tätigen und so weiter wachsen soll. Der Konzern verfügt über genügend Eigenkapital.

Inäbnit wird Ehrenpräsident

Dank seiner liquiden Mittel kann Metall Zug auch den 70-Prozent-Anteil an Haag-Streit ohne Bankkredite übernehmen. An der Börse wurde der Kauf positiv aufgenommen: Die Metall-Zug-Aktien stiegen gestern um fast 7 Prozent. Walter Inäbnit wird zu seinem Abschied zum Ehrenpräsidenten von Haag-Streit ernannt. Der wissenschaftsbegeisterte Berner ist in verschiedenen Stiftungsräten tätig, unter anderem in der Forschungsstiftung der Universität Bern. Zudem wird ihm nachgesagt, einer der Skywork-Investoren zu sein. Denn die Berner Airline wird von seinem Bruder Martin Inäbnit geführt. Walter Inäbnit hatte bereits bei den Regionalfluggesellschaften Swisswings und Berne Wings Geld investiert. Welchen Engagements er sich künftig widmen will, bleibt offen – auch gestern liess der verschwiegene Manager die Anfrage des «Bund» unbeantwortet. (Der Bund)