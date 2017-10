Credit Suisse soll Tausende von Stellen streichen

Der Zürcher Investor Rudolf Bohli fordert, dass sich die Credit Suisse auf das Schweizer Geschäft und die Vermögensverwaltung konzentriert. Bei der Investmentbank möchte er das Messer ansetzen. «Wir gehen davon aus, dass die Anzahl Mitarbeiter im Investmentbanking um die Hälfte reduziert werden muss», sagt Bohli im Interview mit DerBund.ch/Newsnet. In dieser Division arbeiten derzeit 12'000 Mitarbeiter, Bohlis Pläne würden also einen Abbau von 5000 bis 6000 Stellen bedeuten. Viele Geschäfte der Division würden sich für die Bank nicht lohnen, sagt Bohli.

«Wir gehen davon aus, dass die Anzahl Mitarbeiter im Investmentbanking um die Hälfte reduziert werden muss.»Rudolf Bohli, Investor

Ginge es nach seinen Vorstellungen, könnte die Bank ihren Börsenwert von 40 Milliarden auf 80 Milliarden Franken verdoppeln. Allein das Kerngeschäft, bestehend aus der Vermögensverwaltung und dem Schweizer Bankgeschäft, wäre 62,5 Milliarden Franken wert. Die Investmentbank und das Fonds-Geschäft will Bohli komplett abtrennen und entweder verkaufen oder den CS-Aktionären als neue Wertpapiere übertragen.

«Wir geben uns die Zeit, die es braucht»

Mit seinem Vermögensverwalter RBR Capital hat sich Bohli vor kurzem an der Bank mit 0,2 Prozent beteiligt. Wegen des geringen Anteils bleiben Analysten seinem Vorhaben gegenüber skeptisch. Bohli entgegnet, dass er gerade erst anfange, unter Investoren und CS-Aktionären um Unterstützung zu werben. «Wir geben uns die Zeit, die es braucht.»

Bohli hat bei früheren Engagements die Chefetagen der Unternehmen heftig kritisiert. An CS-Chef Tidjane Thiam will er aber festhalten. «Die Besetzung ist für unser Vorhaben perfekt», so der Zürcher Investor. Auch mit Präsident Urs Rohner hat Bohli kein Problem. Die Saläre der CS-Spitze kritisiert er – im Unterschied zu früher – nicht.

Die Bank hat sich bislang zurück­haltend zu den Vorschlägen von Bohli geäussert. Sie begrüsse die Sichtweise von Aktionären, konzentriere sich aber auf die Umsetzung ihres eigenen Dreijahresplans, teilt die CS mit. Bohli selbst sagt, er stehe mit dem Management im Dialog. (Tages-Anzeiger)