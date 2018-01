Caterpillar klammert sich an Schweizer Privilegien fest

Einige wollen einen Bonus an die Mitarbeiter zahlen, einige kündigten Investitionen in den heimischen Werkplatz an, und mehrere Banken und Ölfirmen nahmen erste Wertberichtigungen vor. Doch bisher haben nur wenige US-­Multis offengelegt, wie sie die Teilamnestie auf ihren Auslandgewinnen nutzen wollen. Das Beispiel des Baumaschinenherstellers Caterpillar zeigt allerdings, dass der Drang, weiterhin Profite in steuergünstigen Ländern zu parkieren, keineswegs verschwunden ist – trotz der Steuerreform der Regierung von Donald Trump.

Für den US-Präsidenten steht der weltweit tätige Konzern beispielhaft für den amerikanischen Unternehmergeist. «Ich liebe Caterpillar», sagte Trump vergangenen Sommer während der «Made in America»-Woche und liess sich mit einigen der schweren Baumaschinen ablichten. Doch für die Steuerbehörde und das Handels­ministerium ist Caterpillar kein Muster an ethischer Geschäftsführung. Praktisch der gesamte Umsatz und Gewinn des Traditionsunternehmens fliessen seit 1999 über den Genfer Geschäftssitz, wo der Konzern gemäss «Wall Street Journal» eine Steuer von teils nur 4 Prozent bezahlt. Caterpillar räumt zwar ein, dass die Steuerbehörde IRS mehr als 2 Milliarden Dollar nachfordert, wehrt sich indessen gegen den Vorwurf des ­illegalen Handelns. «Wir sind ein wertorientiertes Unternehmen», sagte der seit Anfang 2017 tätige Konzernchef Jim ­Umpleby. «Wir kooperieren bei den Ermittlungen und hoffen, dass der Fall rasch erledigt sein wird», ergänzte er.

«Wir werden pensioniert sein, wenn das für ein Audit fällig werden wird.»



Caterpillar zahlte nach eigenen Angaben seit 1999 in den USA zwar mehr als 17 Milliarden Steuern, doch eine Sonderkommission des Senats fand heraus, dass der Konzern dank des Steuerdomizils Genf 2,4 Milliarden Dollar an fälligen US-Steuern umgangen hatte. Während einer Anhörung verteidigten Caterpillar und die Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PWC) die Umgehungsstrategie. Doch interne E-Mails machten die Senatskommission hellhörig. So wischte etwa ein PWC-Direktor Bedenken zur Praxis leichthin beiseite: «Wir werden pensioniert sein, wenn das für ein Audit fällig werden wird.»

Die Schwere des Falls wurde im vergangenen März ersichtlich, als Ermittler der IRS und des Handelsministeriums den Firmensitz und die Datenzentren in Illinois durchkämmten und dabei gezielt nach Unterlagen zu den Finanzströmen am Genfer Sitz suchten. Die Einlageversicherung kam zum Schluss, schreibt das «Wall Street Journal», dass von einem Steuer- und Buchhaltungsbetrug auszugehen ist. Noch ist offen, ob die Regierung eine Strafklage erheben wird. Caterpillar hat aber vorgesorgt und einen früheren Mitarbeiter der IRS der Regierung Obama als Verteidiger engagiert.

Das System ausspielen

Der Ausgang des Falles dürfte weit über den Baumaschinenriesen Caterpillar hinausreichen, halten US-Multis doch mehr als 2600 Milliarden Dollar im Ausland verborgen. Obwohl die Konzerne im Jahr 2004 bereits einmal die Chance hatten, die Profite sehr günstig in die USA zurückzubringen.

Die Teilamnestie von damals ­verpuffte rasch, und viele Firmen entwickelten in der Folge noch gerissenere Methoden der Steuervermeidung. So verschob der Techriese Google im Jahr 2016 mehr als 19 Milliarden Dollar vom irischen Steuersitz über Holland nach Bermuda, wo noch tiefere Steuersätze winkten. Nach Angaben der niederländischen Handelskammer schirmte Google 2016 mehr als 60 Milliarden Dollar vom Zugriff durch den US-Fiskus ab. ­Solchen Praktiken wollte das neue amerikanische Steuergesetz einen Riegel vorschieben. Erreicht werden soll dies durch eine von 36 auf 21 Prozent gesenkte US-Gewinnsteuer und eine erneute Teilamnestie. Liquide Mittel sollen zum Sondersatz von 15,5 Prozent und illiquide Anlagen noch günstiger ­repatriiert werden können.

«Es lohnt sich weiterhin»

Diese Offerte indessen dürfte nicht lange über die einmalige Amnestie hinaus wirken, sagen Steuerexperten. «Das US-Unternehmen Caterpillar wird deswegen den Genfer Sitz nicht schliessen – ganz im Gegenteil», sagt Elise Bean, Steuerfachfrau der Senatskommission, die das Dossier Caterpillar durch­leuchtet hat. Die Anreize seien für viele Firmen einfach nicht gross genug, um ihre Steueroasen im Ausland aufzugeben, fügt Steven Rosenthal vom Tax ­Policy Center an.

Da die Steuer auf den künftigen Auslandgewinnen nur halb so gross ist wie in den USA, «lohnt es sich weiterhin, Arbeitsplätze, Produktion und Gewinne ins Ausland zu verschieben». Solchen Versuchungen wollte der Kongress ursprünglich mit einer besonderen Verbrauchssteuer entgegenwirken, doch der Rechtsaussenflügel der Republikaner vereitelte dies. «Wenn sich aller Nebel verzogen hat», sagt Kimberley Clausing, Wirtschaftsprofessorin am Reed College, «wird es klar, dass sich das Verschieben von Einkommen und Aktivitäten offshore weiterhin lohnt». Die Firmen würden mit dem neuen Steuergesetz einmal mehr dafür belohnt, Gewinne jahrelang dem Fiskus vorenthalten zu haben, sagt Kristin J. Forbes, Professorin am angesehenen Massachusetts Institute of Technology. Diese Erfahrung sei ein Anreiz, «das System auszuspielen, wie sie das immer getan hätten», ist Kristin J. Forbes überzeugt.

(Tages-Anzeiger)