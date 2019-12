Auch 737-Max-Sonderberater Luttig verlässt Boeing

Michael Luttig habe den Verwaltungsrat informiert, zum Jahresende in den Ruhestand zu gehen. Dies teilte der US-Luftfahrtkonzern am Donnerstag (Ortszeit) mit. Der 65-Jährige war seit 2006 Boeings Chefjustiziar gewesen. Im Mai 2019 wurde er in der 737-Max-Krise zum Rechtsberater von Konzernchef Muilenburg und dem Verwaltungsrat ernannt, um sich der juristischen Aufarbeitung der Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien zu widmen.