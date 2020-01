Uber kämpft mit 100 Millionen gegen kalifornisches Taxi-Gesetz

Uber in der Schweiz

Uber wächst seit seinem Start im Jahr 2013 in der Schweiz und hat nach eigenen Angaben heute 400’000 Kunden und 3200 Fahrer. Bisher ist Uber in Zürich, Genf, Basel und Lausanne aktiv. Baden, Zug und Winterthur sollen folgen. Doch auch hierzulande wird Kritik am Geschäftsmodell laut, mehrere Gerichtsfälle sind dazu derzeit offen. Denn Uber-Fahrer sind selbstständig und nicht beim Unternehmen angestellt. Das soll sich ändern. Im Kanton Genf ist Uber seit November letzten Jahres als Taxidienst eingestuft. Das bedeutet, die Fahrer müssten angestellt werden. Im Kanton Zürich kommt die Sozialversicherungsanstalt zum selben Schluss, ebenso die Suva. Uber, das sich als Vermittlerplattform von Fahrdienstleistungen ansieht, wehrt sich gegen diese Forderung. Man werde seine Fahrer niemals anstellen, sagte Uber-Schweiz-Chef Steve Salom in der «NZZ am Sonntag». Eher gebe man den Standort Schweiz wieder auf. (mya)