Turbulenzen vor dem Start

Der Flughafen bleibt dabei

Das Aktienkapital von Flybair beträgt 1,63 Millionen Franken, wie es weiter heisst. 1398 Aktionäre zeichneten insgesamt 5520 Aktien. Die Flughafen Bern AG bleibt mit 15,3 Prozent des Aktienkpitals Mehrheitsaktionärin von Flybair.

Für den Flughafen Bern ist Flybair der letzte Versuch, wieder zu ständigen Flügen in europäische Städte zu kommen. Destinationen ab Bern sind Jerez, Mallorca und Menorca in Spanien, Kreta, Kos, Rhodos und Preveza in Griechenland sowie Olbia auf Sardinien.