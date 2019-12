«Thailand – nicht die Schweiz – ist der wichtigste Markt für Ovomaltine»

Herr Furtwaengler, für Schweizer ist es immer amüsant, wenn sie in Asien Ovo-Produkte im Laden entdecken. Wie wichtig ist dieser Markt heute?

Aus Schweizer Sicht hat man immer das Gefühl, man sei der wichtigste Markt für Ovomaltine. Dabei ist Thailand weltweit der grössere Markt – und die Schweiz nur auf Platz zwei. Ich sage immer: Ovomaltine ist international, aber nicht global. Als Beispiel: In Übersee sind wir in Thailand, Myanmar, Brasilien und Nigeria stark. Ausserhalb dieser Länder sind wir weniger präsent.