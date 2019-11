Syngenta wurde amerikanisch – und nicht chinesisch

Die Übernahme gab der Diskussion um eine staatliche Kontrolle ausländischer Firmenübernahmen in der Schweiz einen überaus kräftigen Schub. Mitte Dezember wird die brisante Forderung im Nationalrat diskutiert. Im Juni hatte sich der Ständerat mit knapper Mehrheit für ein Vetorecht gegen chinesische Übernahmen ausgesprochen.

«Schrittweise Verschiebung der Machtverhältnisse»

«Syngenta bleibt Syngenta»: Dieses Versprechen gab Chemchina-Chef Ren Jianxin anlässlich der Übernahme. Der kommunistische Funktionär, der zum neuen Verwaltungsratspräsidenten von Syngenta wurde, kaum Englisch sprach und an Sitzungen von Dolmetschern assistiert werden musste, ist beim Basler Konzern allerdings bereits wieder weg, auch bei Chemchina. Geblieben als kurioses Bonmot ist sein Spruch «Syngenta bleibt Syngenta».

Frank Ning, der in den USA ausgebildete Chinese, gilt als erfahrener Manager.

Kritiker sehen das anders und verweisen auf die Abgänge an der Konzernspitze, auf die 400 Stellen, die am Hauptsitz verloren gingen, und darauf, dass Syngenta auf einen geplanten Neubau des Hauptsitzes verzichtet hat. Anstelle von Ren Jianxin, der den Kauf eingefädelt hatte, präsidiert nun Frank Ning den Verwaltungsrat.

Der in den USA ausgebildete Chinese gilt als erfahrener Manager. Als in diesem Frühling bekannt wurde, dass ein Chinese das Syngenta-Geschäft in China verantworten wird, sprach die «Handelszeitung» von einer «schrittweisen Verschiebung der Machtverhältnisse».

Syngenta läuft an der langen Leine von Chemchina

Eilen nun am Hauptsitz in Basel, wo seit der Übernahme das Topmanagement ausgewechselt und rund 400 Stellen gestrichen wurden, immer mehr Chinesen durch die Gänge? Christoph Mäder winkt ab. Der Jurist war fast 19 Jahre lang Chef der Rechtsabteilung von Syngenta und verliess den Konzern vergangenes Jahr – als letzter Schweizer im Topmanagement. (Wir berichteten.)In den obersten drei Führungsebenen am Hauptsitz gebe es keine Chinesen, erklärte Mäder am Donnerstagabend in Basel in einem Vortrag über den Verkauf von Syngenta.