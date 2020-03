Stillstand bei Europas Autobauern bringt Schweizer Zulieferer in Not 

Bereits vor Corona war die Lage angespannt

Die Luzerner Komax, deren Kabelverbindungsmaschinen bei praktisch allen grossen Autoherstellern im Einsatz sind, traut sich wegen der unabsehbaren Folgen des Virus-Ausbruchs derzeit keine Prognose für das laufende Jahr zu. Seine Mittelfristziele hat das Unternehmen gesenkt und weiter nach hinten verschoben. Und auch beim Thema Kurzarbeit ist die Firma vorgeprescht. Sie hatte diese bereits im Januar für die drei Standorte Dierikon LU, Rotkreuz ZG und Küssnacht SZ ab März angekündigt.

Das Beispiel verdeutlicht, dass die Lage nicht erst seit kurzem kritisch ist. «Bereits vor der Corona-Krise war die Autoindustrie nicht in einem guten Zustand», sagt Richard Frei, Analyst der Zürcher Kantonalbank. Das habe unter anderem mit Unsicherheiten bei der Verschärfung von beispielsweise Abgasvorschriften oder mit dem Strukturwandel hin zu Elektromobilität zu tun. «Diese Situation war der Nachfrage nicht zuträglich – und das in allen wichtigen Absatzmärkten von China über Europa bis in die USA.»

Kleine Betriebe trifft die Krise besonders hart. Sie haben oft weniger Reserven als grosse Konzerne. Der für KMU-Firmen zuständige Branchenverband Swissmechanic begrüsst daher die Möglichkeit für Überbrückungskredite mittels Bürgschaften und die vereinfachte Kurzarbeitsregelung. «So können Entlassungen verhindert werden», erklärt der Verband.