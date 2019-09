Star Wars im Streaming-Markt

Im Markt der Streaming-Plattformen herrscht Ruhe vor dem Sturm. Allerdings gibt es erste Anzeichen des erbitterten Kampfes, der dort in den nächsten Monaten geführt werden wird: Netflix verliert erstmals Abonnenten und Lizenzen für Fremdproduktionen. Und bei der Verleihung der Emmy Awards am vergangenen Wochenende musste der Platzhirsch für einmal Amazon mit der Comedy-Serie «Fleabag» an sich vorbeiziehen lassen.