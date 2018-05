Zum Chef aufsteigen ist ergiebiger als studieren

Mehr als ein Jahreslohn

Davon können Normalverdiener nur träumen: Obere Bankkader erhalten einen mittleren Bonus von 100 651 Franken jährlich. Das sind rund 15'000 Franken mehr als der mittlere Jahreslohn eines Angestellten in der Schweiz. Bei Versicherern beträgt dieser Kaderbonus 98'000 Franken, in der Pharmabranche 69 000 Franken. Viel tiefer sind dagegen die Boni ihrer Angestellten. Sie kommen bei Versicherern auf 9100 Franken, in der Pharma auf 8000 Franken und bei Banken auf 6300. Dies zeigt die gestern publizierte Lohnstrukturerhebung für das Jahr 2016. Sie wird alle zwei Jahre durchgeführt basierend auf 1,7 Millionen Löhnen in allen Branchen.



Einen Bonus, das heisst ein Arbeitsentgelt in unregelmässiger Höhe, erhält gemäss Statistik jeder Dritte. Die Boni waren vor der Krise 2008 höher, als sie heute sind. Die Sonderzahlungen betrugen damals im Schnitt 11'700 Franken, sanken in der Krise auf 8000 Franken und sind zuletzt auf 9000 Franken gestiegen. Der Gewerkschaftsbund kritisiert diese Entwicklung, weil gemäss Statistik «die Männer mehr als doppelt so hohe Boni erhalten wie die Frauen» und weil Boni «in der Regel die ungleiche Verteilung der Löhne» verstärken.



Dies zeigt sich auch im Vergleich der Boni der obersten Kader und Normalangestellten im Bau und im Detailhandel. Die Chefs der Bauunternehmen zahlten sich im Schnitt 24'000 Franken Erfolgsprämie aus, während Normalangestellte 2265 Franken erhielten – zehnmal weniger. Die Chefs einer Ladenkette kassierten rund 15'000 Franken Bonus, während ihre Angestellten rund 1763 Franken erhielten – neunmal weniger.



Die sogenannte Lohnschere, das heisst die Differenz zwischen den tiefsten und höchsten Löhnen, hat aber seit dem Referenzjahr 2008 nicht zugenommen. Im Gegenteil, sie habe sich leicht verringert. Die tiefsten 10 Prozent der Löhne stiegen um 9,9 Prozentpunkte auf, die Löhne des Mittelstands stiegen um 6,9 Prozent und die der obersten Löhne um 6,3 Prozent. In absoluten Zahlen entwickelten sich die obersten Löhne aber am stärksten, weil 6,3 Prozent von 11'000 Franken Monatslohn 700 Franken mehr sind, während 9,9 Prozent von 4000 Franken bloss 400 Franken ausmachen. (val)