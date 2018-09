«Wir denken nicht radikal genug»

70 Jahre alt ist der einstige grüne Rebell dieses Jahr geworden. Joschka Fischer, der frühere deutsche Aussenminister unter Gerhard Schröder, war gestern ganz in seinem Element: Als Referent am Swiss Energy and Climate Summit im Berner Kursaal verknüpfte er Klimawandel und internationale Politik. Trotz der angespannten Weltlage zeigte er sich optimistisch: «Wenn man nach vorne blickt, denkt man, es habe sich wenig geändert. Erst wenn man zurückblickt, sieht man, wie weit man schon gekommen ist.»

Trotzdem: «Es ist noch nicht bei allen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern angekommen, dass wir vor der alles entscheidenden Herausforderung stehen: dem Klimawandel.» Wenn der Meeresspiegel einmal ansteige, dann sei das irreversibel, sagte Fischer mit Nachdruck. Die produktivsten Regionen der Welt befänden sich in Küstenregionen. Zum ersten Mal werde es deshalb nicht mehr heissen: «Das betrifft nur die Armen.» Erstmals sei deshalb mit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 ein globaler Konsens gelungen. «Oh, mit einer Ausnahme: Donald Trump.»

Man solle deshalb nicht im Pessimismus versinken, betonte Fischer. Die Menschheit habe auch gewaltige Schritte nach vorne gemacht. So seien in China und Indien Mittelschichten von mehreren Hundert Millionen Menschen entstanden. Als Folge davon habe in diesen Ländern auch der Pro-Kopf-Verbrauch an Ressourcen «dramatisch» ­zugenommen.

Kommunisten unter Druck

Die kommunistische Partei Chinas sehe sich nun aber gezwungen, sich um den Umweltschutz zu kümmern. Denn ihre grösste Sorge sei die politische und soziale Stabilität. Und wenn die Umweltzerstörung weitergehe, werde die chinesische Mittelschicht unzufrieden. Wenn er als Aussenminister das Thema Umweltschutz Anfang der Nullerjahre in China angesprochen habe, seien die dortigen Funktionäre jeweils Misstrauisch geworden, erinnerte sich Fischer. «Sie sagten, Umweltschutz sei die Strategie des reichen Westens, um sie arm zu halten.» Dies habe sich geändert. Es sei ein entscheidender Schritt, dass China und Indien auch nach der Kündigung der USA nicht aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen seien.

Doch die Menschen aus diesen Ländern würden sich nur zufrieden geben, wenn sie den Wohlstand des Westens aufholen könnten, so Fischer. «Wie werden elf Milliarden Menschen auf diesem einen Globus friedlich leben können, wenn wir die Ressourcen nicht verteilen können?» Und er doppelte nach: «Manchmal habe ich den Eindruck, wir denken da nicht radikal genug.»

Wirkungsvoller als Demos

Es werde einen Wettlauf geben zwischen Umweltzerstörung und Innovation, prophezeite Fischer – und bei Letzterem soll Europa eine Rolle spielen, um technologisch nicht von den USA und China abgehängt zu werden.

Fischer appellierte an die Konferenzteilnehmer aus der Privatwirtschaft, die Politik und das politische Engagement nicht zu vergessen – und erzählte aus seiner eigenen Erfahrung: «Was glauben Sie, wo waren die Grünen wirkungsvoller – als sie gegen AKW demonstrierten oder als sie in der Bundesregierung sassen?» Die Politik gebe einem «Macht auf Zeit», um etwas zu bewegen.

Auf die Frage, ob er inzwischen altersmilde oder noch kampfeslustiger geworden sei, meinte Fischer, es sei nicht müde geworden, aber auch nicht kampfeslustiger – und fügte an, dass die «ideale Mischung» der Kopf eines 70-Jährigen und der Körper eines 40-Jährigen wäre. (Der Bund)