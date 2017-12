Wie Peter Spuhler um sein Lebenswerk kämpft

Peter Spuhler zieht sich aufs Altenteil zurück. Dieser Eindruck kann leicht entstehen, seit Spuhler im September bekannt gab, er übergebe Ende Jahr den Chefposten von Stadler Rail mit 7000 Mitarbeitenden und mehr als 2 Milliarden Franken Umsatz an seinen Stellvertreter Thomas Ahlburg.

Dieser Schritt entlastet Spuhler, der im Januar 59 wird, indes bloss vom Alltagsgeschäft. Der Generationenwechsel ist genau betrachtet nur ein halber. Als Unternehmer und Stratege bleibt Spuhler mehr gefordert denn je.

Denn die Konkurrenten Alstom und Siemens wollen ihr Bahngeschäft zu Europas grösstem Anbieter fusionieren, der mit 15 Milliarden Euro Umsatz sechsmal so gross wird wie Stadler Rail. Zudem drängt Chinas Bahnriese CRRC – mit 183'000 Mitarbeitenden und umgerechnet 35 Milliarden Franken Umsatz weltweit mit Abstand der grösste Anbieter – mit Macht nach Europa. Die Chinesen, die für die nächsten Jahre vom Staat Aufträge im Wert von 100 Milliarden Dollar haben, wollen 10 bis 15 Prozent des Weltmarkts erobern und ausserhalb von China 15 Milliarden Dollar Umsatz holen. Gleichzeitig ist Japans führender Schnellbahnbauer Hitachi in Grossbritannien zur Nummer 1 aufgestiegen und sucht nun auf dem Festland nach einem Partner.

Chinesen haben Stadler Rail bereits einen Auftrag abgejagt

Kaum hat Spuhler im Markt für Hochgeschwindigkeitszüge Tritt gefasst, läuft er mit Stadler im Hauptmarkt Europa Gefahr, dass er zerrieben wird im Preiskampf mit Konzernen wie CRRC, Alstom-Siemens und Bombardier. Lässt Spuhler sich darauf ein, kostet das Unsummen, hält er sich zurück, kostet es Wachstum, und dies ausgerechnet in der Königsdisziplin der Bahnbauer.

Ungemach droht zudem im Geschäft mit S-Bahnen und mittelschnellen Zügen, wo Stadler Rail stark ist. Just diesen Markt will Chinas CRRC mit der Übernahme der tschechischen Skoda Transportation aufrollen, die Loks, Triebzüge und Trams baut. Der Skoda-Deal verzögert sich. Aber auch ohne Skoda hat CRRC in Tschechien Stadler bereits einen ersten Auftrag abgejagt. In Russland und anderen Ländern Osteuropas, wo Stadler viel investiert hat, liefen die Geschäfte auch schon besser. Im Wachstumsmarkt USA hat Stadler mit prestigeträchtigen Grossaufträgen im Silicon Valley und Texas die Stellung gefestigt. Und sichert sich mit dem Aufbau einer Fabrik vor Ort gegen Trumps Protektionismus ab.

Bislang hat Spuhler seine Bahngruppe konsequent als Nischenanbieter positioniert, der mit massgeschneiderten Lösungen für anspruchsvolle Kunden brilliert. Dank langem Atem hat er selbst den U-Bahn-Markt geknackt. Sogar im Massenmarkt mit Lokomotiven verdient er mit Spezialanfertigungen gutes Geld. Dank vielen Neubestellungen in Grossbritannien, Deutschland und den USA soll der Umsatz von Stadler Rail bis 2020 auf 2,8 Milliarden Franken steigen. Verglichen mit den Grossen der Branche bleibt Stadler also klein, ist beim Sortiment aber ähnlich breit aufgestellt wie diese. Ein Spagat, der die Gruppe zu zerreissen droht.

Für Spuhler und seine Führungscrew steht jedenfalls viel auf dem Spiel: Er selbst hält 80 Prozent an Stadler Rail, das Management weitere 10 Prozent. Ein Verkauf seines Lebenswerks käme Spuhler, wie er selbst sagt, als Verrat vor an der Belegschaft und an der Region Thurgau, wo Stadler Rail verwurzelt ist und Spuhler 1987 mit 18 Mitarbeitern anfing. Mit einem Börsengang liebäugelt er seit Jahren, Realität wurde er aber nicht. Und seine beiden Kinder aus erster Ehe sind noch zu jung, um in seine Fussstapfen zu treten.

Seine Beteiligungen halten Spuhler auf Trab

Spuhler dürfte derzeit fieberhaft überlegen, ob Stadler als Nischenplayer eine Zukunft hat, ob er nicht zumindest starke Partner braucht. Oder gar einen Börsengang wagen muss, um den Ausbau in den USA und die Expansion nach Asien zu finanzieren – und gleichzeitig den Grossangriff der Chinesen in Europa parieren zu können. Wohin die Reise geht, da hält Spuhler sich derzeit auffällig bedeckt.

Alstom und Siemens dürften zwar einige Jahre damit beschäftigt sein, ihre Bahnbereiche, die bislang Erzrivalen waren, zu einem agilen Anbieter zusammenzufügen. Bis Chinas Riese CRRC im Westen zur akuten Bedrohung wird, dürfte es ebenfalls noch etwas dauern. Allzu viel Zeit bleibt dem Vollblutunternehmer bei der Wahl seiner strategischen Optionen jedoch nicht.

Es ist also nicht Koketterie, wenn Spuhler sagt, er habe weder Zeit noch Lust, Golf zu spielen. Oder wenn er betont, einen Bundesrat Spuhler werde es nie geben. Dass er, der im Nationalrat 13 Jahre die SVP-Linie mitbestimmte, auf die politische Bühne zurück will, ist aber klar. Spuhler hat sein Interesse angemeldet, als Ständerat für die SVP Thurgau zu kandidieren, sobald der Posten frei wird.

Die Gefahr, dass der Politbetrieb ihn auffrisst, ist gering. Spuhler muss sich, neben Stadler Rail, um seine übrigen Beteiligungen kümmern. Zum Chef der Aebi-Schmidt-Gruppe, an der er 57 Prozent hält, hat Spuhler einen ehemaligen Topbanker gemacht. Er soll der auf Landund Kehrmaschinen spezialisierten Gruppe vorab in den USA und in China einen Wachstumsschub bringen. Unternehmerisch ist Spuhler auch bei Rieter gefordert: Der Textilmaschinenhersteller, an dem er gut 19 Prozent hält, kommt nicht so recht vom Fleck. Besser läuft es bei Autoneum, wo Spuhler ebenfalls im Verwaltungsrat sitzt. Nach der Abspaltung von Rieter wurde der Autozulieferer zur Erfolgsstory. (Tages-Anzeiger)