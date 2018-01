Wem gehört Gstaad.com?

Dieser Fehler hat den Nobelkurort im Berner Oberland schon viel Zeit und Nerven gekostet: Ende 2006 versäumte man bei Gstaad-Saanenland Tourismus, die Registrierung der Internetadresse Gstaad.com zu erneuern.

Wie die meisten frei gewordenen Domain­namen landete Gstaad.com bei einer Auktionsplattform für Internet­adressen. Dort wurde der Wert des Namens Gstaad erkannt: Schliesslich wurde die Adresse für 31'250 Dollar verkauft – an einen griechischstämmigen Bürger von Monaco, der in Gstaad ein Chalet besitzt.

Einige Monate später bemerkte Gstaad-Saanenland Tourismus das Malheur und forderte den Mann auf, den Domainnamen zurückzugeben. Die Touristiker boten ihm 5000 Franken, was dieser natürlich ablehnte. Seither herrschte zwischen den Parteien offenbar Funkstille – bis die Oberländer vor einem Jahr neue Massnahmen ergriffen: Sie klagten beim Handelsgericht des Kantons Bern gegen den Monegassen und forderten den Domainnamen beim zuständigen Schiedsgericht, der Weltorganisation für geistiges Eigentum, ein.

Alleinanspruch nicht überzeugend dargelegt

Beim Schiedsgericht fuhren die Berner Oberländer im vergangenen Mai eine Niederlage ein: Die drei Richter bestätigten zwar, dass bei Gstaad.com eine Verwechslungsgefahr mit der eingetragenen Marke Gstaad bestehe. Die Tourismusorganisation konnte jedoch nicht überzeugend darlegen, dass sie den alleinigen Anspruch auf die Domain hat. Denn der Inhaber von Gstaad.com vermietet in Gstaad seine eigenen Immobilen und ist somit auch ein lokaler Gewerbetreibender. Keine Rolle spielte für das Schiedsgericht, dass Gstaad.com nur der Weiterleitung dient und die Adresse der eigentlichen Website des Chaletvermieters 3780gstaad.com lautet.

Nun stellt sich die Frage, ob das die Berner Handelsrichter auch so sehen. Ab nächster Woche beraten sie den Fall. Der Berner Anwalt und Marken­rechts­experte Bernard Volken ist nicht sehr zuversichtlich für Gstaad-Saanenland Tourismus. Die Organisation habe zwar das «Monopolrecht» über den Namen Gstaad. Doch dass sie zehn Jahre lang mit der Klage gewartet habe, sei «ein grosses Problem». Denn wer Namensrechte besitze, müsse diese auch durchsetzen – und das gemäss Rechtsprechung innert maximal fünf bis sieben Jahren. Danach seien die Rechte verwirkt, meint Volken.

Streitparteien äussern sich nicht

Der heutige Inhaber von Gstaad.com hat auf eine Anfrage von DerBund.ch/Newsnet nicht reagiert. Auch Gstaad-Saanenland Tourismus will sich nicht zum Fall äussern, sondern lässt über ihren Anwalt mitteilen: «Die Top-Level-Domain .com ist – gerade in der Tourismusbranche – die mit Abstand wichtigste Endung, weshalb die Domain Gstaad.com für Gstaad-Saanenland Tourismus und die Gemeinde Saanen von grosser Bedeutung ist.»

Wenn Gstaad-Saanenland Tourismus den Fall verlieren sollte, gibt es einen schwachen Trost: Sowohl Gstaad.ch als auch Gstaad.swiss sind fest in den Händen der Tourismusorganisation.

(Tages-Anzeiger)