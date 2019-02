Wahlplakate sind keine Berufskosten

Wer dem Bund, einem Kanton oder einer Gemeinde Geld spendet, kann den Betrag von den Steuern absetzen. Allzu oft dürfte das jedoch nicht vorkommen – beliebter sind Spenden für Hilfswerke oder Umweltorganisationen, die ebenfalls abzugsberechtigt sind. Doch was ist mit politischen Spenden? Die Steuerverwaltung des Kantons Bern macht hier eine klare Abgrenzung. Spenden wie auch Mitgliederbeiträge an politische Parteien dürfen abgezogen werden, alle anderen Spenden und Beiträge jedoch nicht.

Wer im letzten Wahlkampf also einer Kandidatin direkt Geld zukommen liess, profitiert nicht von einem Steuerabzug. Das gilt auch bei Spenden für Wahlkampf- oder Abstimmungskomitees.

Was ist eine Partei?

Damit politische Schlaumeier nicht für jeden Abstimmungskampf eigens eine Partei gründen, definiert die Steuerverwaltung diesen Begriff klar. Eine Partei muss:

über mindestens einen Sitz im Nationalrat verfügen

oder in mindestens einem kantonalen Parlament vertreten sein

oder bei der letzten Wahl für ein Kantonsparlament mindestens 3 Prozent der Stimmen erreicht haben.

Rein kommunale Parteien oder sonstige Kleinparteien sind somit für Spender steuerlich viel weniger attraktiv.

Der Steuerabzug für Spenden an Parteien ist bei der Kantons- und Gemeindesteuer auf 5200 Franken und bei der Bundessteuer auf 10'100 Franken begrenzt. Bei Ehepaaren dürfen beide Partner den Betrag abziehen.

Aktive Politikerinnen und Politiker dürfen auch ihrer eigenen Partei spenden. Sie können auch die verbreiteten Mandatsabgaben an ihre Partei als Spende deklarieren. Vor drei Jahren fällte das Bundesgericht jedoch ein Urteil, welches viele Politiker viel Geld kosten wird. Wie andere Kantone auch hatte Bern gewählten Politikern erlaubt, ihre Wahlkampfkosten zur Wiederwahl als Berufskosten von den Steuern abzusetzen.

Amherds 60'000 Franken

Den Abzug machte auch die Walliser CVP-Nationalrätin und heutige Bundesrätin Viola Amherd geltend. Sie wollte 60'000 Franken, die sie für den Nationalratswahlkampf 2011 aufgewendet hatte, von den Steuern abziehen. Doch die Walliser Steuerverwaltung akzeptierte den Abzug nicht. Schliesslich landete der Fall beim Bundesgericht in Lausanne. Die Richter entschieden, dass Auslagen für den Wahlkampf in keinem Fall Berufskosten seien.

In der Folge musste auch der Kanton Bern seine Praxis ändern. Ab dem Steuerjahr 2017 können Politiker ihre Kosten nicht mehr abziehen. Das trifft nun die bisherigen bernischen Gross- und Regierungsräte, die letztes Jahr zu den Wahlen antraten und mitunter fünfstellige Summen ausgegeben haben. Gleiches gilt dieses Jahr für die wieder antretenden eidgenössischen Parlamentarierinnen und Parlamentarier.

Ein kleines Schlupfloch bleibt: Spenden an Parteien sind weiterhin auch abziehbar, wenn sie für einen bestimmten Verwendungszweck bestimmt sind, also für eine bestimmte Kandidatin oder eine bestimmte Abstimmungsvorlage. Bis zur Limite von 5200 Franken (Kanton) bzw. 10'100 Franken (Bund) können Politiker ihren Wahlkampf also über die eigene Partei laufen lassen und doch noch von einem gewissen Steuerrabatt profitieren.

(Der Bund)