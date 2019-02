So tricksen Superreiche und Schmuggler am Zoll

Als Kronprinz Pavlos von Griechenland die Zollstelle am Flughafen Zürich passierte, musste er feststellen, dass die Schweizer Gesetze auch für Adelsfamilien gelten. Pavlos war auf dem Weg nach St. Moritz, wo er am Cresta Run teilnahm. Bei der Einreise hatte er einen sogenannten Shahtoosh-Schal dabei, der aus Fasern der geschützten Tibetantilope hergestellt wird. Die Wolle der Tibetantilope ist die wärmste und weichste der Welt – und verboten. Für einen Schal müssen mehrere der seltenen Tiere getötet werden. Pavlos wurde für seinen Luxus-Schal von der Zollverwaltung (EZV) mit 1800 Franken gebüsst.

Es ist einer von über 300 Strafbefehlen, die Juristen der Oberzolldirektion (OZD) 2018 ausgestellt haben. Die Dokumente zeigen, wie Schmuggelware in die Schweiz eingeführt wird und wie Kriminelle an Zollstellen tricksen. Dabei bilden die OZD-Fälle nicht den gesamten Schmuggel in der Schweiz ab, da kleinere Fälle direkt am Zoll erledigt werden.

Sind verboten: Shahtoosh-Schals. Foto: Getty Images

Bei den Shahtoosh-Schals führt die Zollverwaltung zusammen mit dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen Schwerpunktkontrollen durch. Diese würden vor allem an den Grenzübergängen durchgeführt, «an welchen kaufkräftiges Klientel erwartet wird», wie Mirjam Walker von der EZV sagt. Solche Kontrollen fänden vor allem zwischen September und März statt. Die Strafbefehle lassen darauf schliessen, dass hierzulande das mondäne St. Moritz ein Shahtoosh-Hotspot ist. Mehrfach wurden Luxusschalträger am Flughafen Samedan gebüsst, fünf Kilometer von St. Moritz entfernt.

Auch bei einem anderen Luxusgut kannten die Zollfahnder keine Gnade: Beluga-Kaviar gilt als eines der teuersten Lebensmittel der Welt. Da die Beluga-Störe vom Aussterben bedroht sind, darf nur Zuchtkaviar, der die Auflagen des Artenschutzabkommens Cites erfüllt, importiert werden. Kein Gütesiegel hatten die 7,25 Kilo Beluga-Kaviar, die ein Ukrainer in Genf einführen wollte. Die Fahnder büssten ihn mit 16 100 Franken.

Studenten profitieren jetzt von Kunstfälschung

Anfällig für Tricksereien ist auch der Kunstbereich. Ein Fall betraf Wolfgang Beltracchi, den wohl gerissensten Kunstfälscher der Nachkriegszeit. Wie aus einem Straf­befehl hervorgeht, fiel auch die Genfer Galerie «Interart» auf den Millionenbetrüger Beltracchi rein. Sie kaufte das Bild «La forêt», das Beltracchi als Werk des deutschen Künstlers Max Ernst ausgegeben hatte.

Die Zollverwaltung beschloss im letzten Jahr, die Beltracchi-Fälschung an die Schule für Kriminalwissenschaften der Universität Lausanne zu übergeben. Dort sollen Studenten jetzt anhand von «La forêt», das von Experten als echt befunden wurde, lernen, Fälschungen zu erkennen. Beltracchi hatte beim Erstellen des Gemäldes offenbar Farbpigmente benutzt, die es Ende der 20er-Jahre noch gar nicht gab. Auch anhand des Etiketts hätte man die Fälschung eventuell erkennen können, sagt Sprecherin Géraldine Falbriard.

Öfter als mit Fälschungen haben Zollfahnder mit Bildern zu tun, bei denen ein zu tiefer Kaufpreis angegeben wird, um am Zoll Geld zu sparen. So gelangte etwa das Bild «Face off» von Eric Fischl mit einem wahren Wert von über 840'000 Franken zu einem angeblichen Wert von 250'000 Franken in die Schweiz. Besonders dreist verhielt sich diesbezüglich eine Moskauer Kunsthistorikerin. Sie reiste am Flughafen in Zürich ein und gab an, sie hätte nichts zu deklarieren. Zollfahnder fanden daraufhin 23 Ölgemälde im Wert von über 900'000 Franken.

Die Pferdeschmugglerin mit dem Porsche

Auch vor dem Allmächtigen machen die Zollfahnder keinen Halt. Ein Mitarbeiter eines Walliser Klosters hat aus Frankreich und den Niederlanden diverse religiöse Artefakte importiert, die zu einem zu tiefen Preis deklariert waren.

Die Strafbefehle zeigen ausserdem, dass sich die Zollfahnder mit besonders vielen Fleischschmugglern auseinandersetzen müssen. Gastronomen sparen Geld, indem sie tonnenweise Fleisch im grenznahen Ausland kaufen und undeklariert in die Schweiz einführen.

Ebenfalls verboten: Kaviar vom schwarzen Stör. Foto: Getty Images

Den wohl grössten Fund machten die Zollfahnder im November in Schmitter SG. Bei drei serbischen Staatsangehörigen wurden 978 Kilogramm Fleischwaren und 113 Kilogramm Frischkäse konfisziert. Für das Schmuggelfleisch lagen weder Herkunftsdeklaration noch Etikettierung vor. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, die EZV spricht aber bereits davon, dass die Schmuggler mit einer «empfindlichen Busse» rechnen müssen.

Auch mit lebenden Tieren haben sich die Zollfahnder beschäftigt. Mehrmals brachten Pferdehändler Rösser in die Schweiz ein, ohne sie zu verzollen. Besonders hervor tat sich eine Pferdehändlerin, die mit Porsche und Pferdetransporter insgesamt 34 Pferde mit Namen wie Stradivari oder Little Joe zollfrei in die Schweiz einführte.

(SonntagsZeitung)