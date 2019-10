Schweizer besitzen im Schnitt 556'067 Franken Vermögen

Die Schweizer nehmen unter den reichsten Erdenbürgern den Spitzenplatz ein. Sie sind gemessen am Vermögen pro Erwachsenen erneut wohlhabender geworden. Weltweit haben die Vermögen pro Erwachsenen einen neuen Höchstwert erreicht.

Konkret beträgt Mitte 2019 das Vermögen pro Erwachsenem hierzulande 564'650 Dollar, ein Plus von 17'790 Dollar gegenüber dem Vorjahr, wie aus dem am Montag erschienen Global Wealth Report der Credit Suisse hervorgeht. Damit liegt die Schweiz weltweit vorne noch vor den USA, in denen die Vermögen pro Erwachsenen seit Mitte des letzten Jahres um 11'980 Dollar gestiegen sind, sowie vor Japan (plus 9'180 Dollar) und den Niederlanden (plus 9'160 Dollar).