Schnee im Flachland ist Gratis-Werbung für den Wintersport

Wer im Flachland auf weisse Weihnachten hofft, muss sich noch etwas gedulden. Erst für den Stephanstag ist Schneefall bis in die Niederungen prognostiziert. Anders sieht es derzeit in den Bergen aus. Das Berner Oberland, das vor genau einem Jahr weitgehend aper war, liegt unter einer dichten Schneeschicht.

Nach drei schwierigen Jahren sei der Schnee heuer ein Segen, sagt Panos Perreten, Inhaber des Hotels Panorama in Hasliberg. Ab dem 26. Dezember sei sein Haus für anderthalb Wochen ausgebucht. Laut Perreten ist das zwar nur leicht besser als im Vorjahr. Aber: «Die Stimmung und die Motivation im Team sind viel besser, und das wird sich sicher auch auf den Umsatz auswirken.»

Auch René Müller vom Hotel Alpina in Adelboden spürt eine steigende Nachfrage. Im Dezember rechnet er mit einer Steigerung der Übernachtungszahlen von 10 bis 15 Prozent, im Januar mit plus 5 Prozent. Er streicht heraus, wie wichtig der Schneefall bis ins Flachland ist: «Wenn es Schnee bis ins Mittelland gibt, wird der Wunsch nach Skiferien geweckt, was sehr gut ist für die Hotellerie.» Gemäss Käthi Loretan, die seit fast 30 Jahren das Hotel Adler in Adelboden führt, erreichen die Buchungen dann jeweils kurzfristig einen «Höchststand».

Vorjahr war «wirklich schlecht»

Von Schnee bis in die Niederungen profitieren besonders auch die Bergbahnen. Das habe einen positiven Einfluss, heisst es etwa bei den Jungfraubahnen. Denn: «Unsere potenziellen Gäste befassen sich dank der Winterstimmung frühzeitig mit dem Wintersport.» Matthias Werren, Marketingchef der Bergbahnen Lenk, spricht von einer grösseren Nachfrage zum Saisonstart als in den letzten zwei Jahren. Auch die kleinen Skigebiete freuts. Die Skischule sei über die Festtage bereits ausgebucht, sagt Ueli Walthard, Betriebsleiter der Sportbahnen Axalp Windegg. Und am Wiriehorn im Diemtigtal liefen die Bahnen heuer bereits an zwei Wochenenden; ab heute ist durchgehend geöffnet. Die Tage zum Saisonstart seien besonders wichtig, weil die Leute dann noch «heiss» seien aufs Skifahren, sagt Marina Schmoll, Geschäftsleiterin der Wiriehornbahnen. Schlechte Festtage könne das Unternehmen in der restlichen Saison kaum mehr wettmachen. Nun sehe aber alles nach perfekten Bedingungen über die Festtage aus, sagt die Chefin der finanziell angeschlagenen Liftbetreiberin.

Schnee im Flachland sei letztlich das beste Marketing für den Wintersport, sagt André Wellig, Marketingchef der Jungfrauregion – und dazu gratis. «Wir müssen nicht mit etlichen Kampagnen die Leute darauf aufmerksam machen, dass wir in der Jungfrauregion genügend Schnee haben.» In den letzten Jahren habe die Tourismusorganisation «wesentlich mehr» investiert.

Die aktuellen Wetter- und Pistenbedingungen werden für den Erfolg der Tourismusbranche immer entscheidender. Denn der Gast entschliesst sich immer kurzfristiger für einen Tag auf der Piste oder Urlaub in den Bergen. Das streichen mehrere der befragten Touristiker heraus. Die Leute wüssten heute, dass es «praktisch überall noch Platz hat, und somit warten sie ab und schauen, wie die Schneeverhältnisse sind», sagt etwa Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer, der in Kandersteg das Hotel Victoria führt. Der Buchungsstand in seinem Haus sei aber besser als letztes Jahr, «wobei wir letztes Jahr ohne Schnee wirklich schlechte Festtage hatten».

Für Bruno Hauswirth, Tourismusdirektor von Grindelwald, hängt das erfreuliche Buchungsverhalten, das er seit November registriert, nicht nur mit der Schneesituation zusammen. Er betont, dass sich auch die europäischen Gäste, besonders jene aus den Benelux-Ländern und aus Deutschland, vermehrt wieder Grindelwald zuwendeten. Was der positiven Wechselkursentwicklung zu verdanken sei. Auch Gstaad erlebt laut Tourismusdirektor Sébastien Epiney eine Rückkehr der europäischen Gäste.

Das ungünstige Bild revidieren

Der Schnee habe geholfen, die Betten zu füllen, sagt Epiney. «Das ist aber vorerst nur ein kurzfristiger Effekt.» Wichtiger sei, wie es künftig über Weihnachten, Neujahr aussehe. Laut Epiney haben sich die aperen Festtage der vergangenen Jahre nämlich herumgesprochen. Bei den Leuten sei so das Bild entstanden, diese Zeit eigne sich nicht, um in den Bergen die gewünschte Winterstimmung zu erleben. Zwar biete Gstaad auch ohne Schnee viel, «aber die Gäste wollen trotzdem Winterstimmung». Epiney hofft, dass dieses Bild in Zukunft revidiert wird und ein Umdenken stattfindet. «Dafür braucht es aber bestimmt zwei, drei gute Jahre.» (Der Bund)