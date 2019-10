Privatgaragen stehen vor dem Aus

Es ist eine Bereinigung im Automarkt, wie es sie noch nie ­gegeben hat. Die grossen Auto­marken und Generalimporteure kündigen reihenweise ihre Serviceverträge mit unabhängigen Garagisten und setzen diese so unter Druck. Die Wettbewerbskommission unternimmt wenig, trotz anderslautender Verlautbarung. Den Garagisten bleibt dabei der Weg an die Gerichte übrig, manchmal sogar an eines im Ausland.