Italienisches Experiment

Was manche Kommentatoren und Marktakteure nach den Wahlen in Italien von Anfang März als schlimmstmögliches Szenario bezeichneten, scheint nun Realität zu werden. Zwar haben sich die Parteiführer für die Regierungsbildung noch mehr Zeit ausbedungen (siehe Box). Trotzdem dürfte es darauf hinauslaufen: Die drittgrösste Volkswirtschaft im Euroraum dürfte künftig von einer Koalitionsregierung bestehend aus der Protestgruppierung Fünfsternbewegung und der rechtsradikalen Lega geführt werden. Um vorherzusagen, dass Europa wirtschafts- und finanzpolitisch auf unruhigere Zeiten zusteuert, sind keine prophetischen Fähigkeiten erforderlich. Wir beantworten fünf der wichtigsten Fragen.

1. Wo wird sich die Handschrift der neuen Regierung am deutlichsten zeigen?

Klar umsteuern dürfte die Römer Populistenregierung bei den Staatsfinanzen. Die Wahlversprechen der beiden Parteien werden zwischen 65 und 100 Milliarden Euro kosten, wie die Zeitung «Corriere della Sera» heute schätzte. Doch wie diese Wohltaten finanziert werden sollen, ist unklar. Die Fünfsternbewegung macht sich stark für ein bedingungsloses Grundeinkommen, das laut Schätzungen auf jährlich 17 Milliarden Euro zu stehen kommt. Noch teurer wird die von der Lega geforderte Pauschalsteuer von 15 Prozent für Unternehmen und Privathaushalte: Mit einer solchen «Flat Tax» müsste der Fiskus wohl bis zu 80 Milliarden pro Jahr ans Bein streichen. Darüber hinaus haben die Koalitionäre ihre Absicht bekundet, auf eine Erhöhung der Mehrwertsteuer zu verzichten und die Rentenreform der Vorgängerregierung aufzuheben oder abzuschwächen; Letztere sieht eine kontinuierliche Erhöhung des Rentenalters vor.

2. Ist damit ein neuerlicher Krach mit der EU-Kommission programmiert?

Davon ist auszugehen, auch wenn die EU-Kommission ein Jahr vor ihrer Neubesetzung wenig Lust verspüren dürfte, eine heftige Auseinandersetzung vom Zaun zu brechen. Die bisherige italienische Regierung vermochte das Defizit im Staatshaushalt 2017 auf 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung zu senken, profitierte dabei aber von extrem tiefen Zinssätzen und einem für italienische Verhältnisse robusten Wachstum von 1,5 Prozent. Spitzenpolitiker der Lega haben angekündigt, den vorgezeichneten Weg weiterer Defizitkürzungen zu verlassen und wieder grössere Fehlbeträge zuzulassen. «Wir müssen Vereinbarungen mit der EU neu verhandeln, damit Italien nicht länger die Luft abgeschnürt wird», sagte ihr Chef Matteo Salvini. Demgegenüber liess der Chef der Fünfsternbewegung, Luigi Di Maio, durchblicken, dass man sich an die Defizitregeln der EU halten werde.

3. Wird sich Italien mit der neuen Regierung aus dem Euro verabschieden?

Beide Parteien haben zu verstehen gegeben, dass ein Austritt Italiens aus der Eurozone derzeit für sie nicht im Vordergrund stehe. «Unsere Hauptpriorität ist Wachstum», heisst es etwa bei der Lega. Von einem Referendum über eine Euromitgliedschaft des Landes ist denn auch keine Rede mehr. Doch zumindest die Lega liebäugelt mit einer Option, die es Italien ermöglichen würde, mehr (finanziellen) Spielraum gegenüber Brüssel zu bekommen: Sie heisst «Mini-BOT». Dabei handelt es sich einen staatlichen Schuldschein mit kurzer Laufzeit, der mit einem Anspruch auf künftige Steuereinnahmen besichert ist – und als Zahlungsmittel zugelassen wird. Käme es zur Einführung eines solchen Schuldscheins, würde Italien eine Art Parallelwährung schaffen. Es wäre eine Hintertür, um den Euro und dessen lästiges Regelkorsett abzustreifen.

4. Warum reagieren die Märkte so gelassen auf den Machtwechsel in Rom?

In der Tat zeigen sich bei der Rendite italienischer Staatsanleihen nur geringe Ausschläge. Auch die Zinsdifferenz im Vergleich zu deutschen Staatspapieren – sie entspricht dem Risikoaufschlag für italienische Schuldscheine – hat sich zuletzt nur unwesentlich erhöht. Als wesentlichen Grund für die Gelassenheit der Marktakteure nennen Beobachter die anhaltenden Anleihenkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB). Die 2015 begonnenen Käufe der Euronotenbank haben dazu geführt, dass diese mittlerweile rund 15 Prozent der italienischen Staatsanleihen besitzt – und von diesem ansehnlichen Anteil geht überhaupt kein Verkaufsdruck aus, selbst wenn das Land wieder in Turbulenzen geraten sollte. Zudem hat Italien die tiefen Marktzinsen der letzten Jahre genutzt, um die durchschnittliche Laufzeit seiner Schulden zu verlängern. Bei einem plötzlichen Renditeanstieg am Markt dauert es heute länger, bis sich ein solcher Schock in den Zinskosten des Landes niederschlägt.

5. Müssen wir uns also keine Sorgen um Italien machen?

Das wäre zu vermessen. Die enorme Staatsverschuldung des Landes – mit 132 Prozent der Wirtschaftsleistung die drittgrösste weltweit – hängt wie ein Damoklesschwert über den Italienern. Vor diesem Hintergrund ist eine massive Defizitausweitung im Staatshaushalt, wie sie von der neuen Regierung in Kauf genommen wird, ein Spiel mit dem Feuer. Problematisch ist darüber hinaus, dass die Populistenkoalition allein auf fiskalische Impulse setzt, um das Wachstum anzukurbeln. Marktöffnende Reformen sind überhaupt kein Thema – doch ohne solche wird Italien auf Dauer kein stärkeres Wachstum erzielen und die Jugendarbeitslosigkeit, eines der brennendsten Probleme im Land, nicht nennenswert senken können. Erschwerend hinzu kommen die sich eintrübenden Rahmenbedingungen: Die EZB wird wohl spätestens Ende Jahr ihr Anleihenkaufprogramm beenden und im Laufe von 2019 den Leitzins anheben. Zugleich mehren sich in der Eurozone die Zeichen für eine konjunkturelle Abkühlung. Für einen Stimmungsumschwung an den Märkten reicht dann schon eine vermeintliche Kleinigkeit.

