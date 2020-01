Finanzminister Mnuchin führt US-Delegation ans WEF an

US-Finanzminister Steven Mnuchin wird die amerikanische Delegation am Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos GR anführen. Dies teilte das Weisse Haus am Mittwoch (Ortszeit) mit. Ob Präsident Donald Trump in die Schweiz reist, war den offiziellen Angaben zufolge unklar. US-Medien berichteten zwar unter Verweis auf Mitarbeiter des Weissen Hauses, dass weiterhin geplant sei, dass Trump am WEF Ende Januar teilnehme. Aber die Auswirkungen des Amtsenthebungsverfahrens im Kongress auf den Terminkalender des Präsidenten seien ungewiss.