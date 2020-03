«Es ist zentral, dass der Flugbetrieb aufrechterhalten wird»

Sonderflüge von Logistikunternehmen

Bereits gehandelt hat das Logistikunternehmen Ceva mit Hauptsitz in Baar, welches kurzfristig 86 Frachtflugzeuge gechartert hat, um Lieferketten in der Auto-, Luftfahrt- Computer- und Hightechbranche versorgen zu können. 58 Flüge wurden bereits durchgeführt, die meisten zwischen asiatischen und amerikanischen Metropolen sowie zwischen Asien und Amsterdam oder Brüssel.

Seltener Anblick: Ein japanisches Frachtflugzeug in Kloten. Bild: Keystone

Flüge in die Schweiz gab es gemäss Ceva nicht. Hier macht die Luftfracht am Gesamtanteil der Importe und Exporte jeweils weniger als ein Prozent aus – gewichtsmässig. Am Flughafen Zürich sind es täglich knapp 1000 Tonnen geflogene Fracht. Der Wertanteil liegt dagegen bei rund 15 Prozent (Importe) bis 30 Prozent (Exporte), weil viele hochspezialisierte Güter oder Luxusprodukte via Luftfracht verschickt werden, beispielsweise Uhren.

Lebensmittel kaum betroffen

Lebensmittel kommen dagegen praktisch ausschliesslich über Land oder per Schiff in die Schweiz, ihr Anteil an der Luftfracht beträgt weniger als 10 Prozent.

Und mit Lebensmitteln ist die Versorgung ohnehin sichergestellt, wie das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung schreibt. Selbst im Notfall hätte es in Pflichtlagern noch Vorräte für 3-4 Monate. Auch Medikamente sind dort gelagert. Derzeit gebe es auf dem Schiffsweg aber eher mehr freie Kapazität als sonst, weil aus Fernost weniger Ware eintreffe. Nun rollt die Produktion in China aber bereits wieder an (selbst in Wuhan, wie unser Korrespondent hier berichtet).