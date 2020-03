Erste Schweizer Firmen senken wegen der Corona-Krise ihre Prognosen

Auch der Basler Zahnimplantate-Hersteller Straumann stellt sich wegen des Coronavirus-Ausbruchs auf Umsatzeinbussen ein. In der Region Asien-Pazifik dürften die Verkaufserlöse im ersten Quartal deswegen um 30 Millionen Franken oder mehr sinken, teilte das Unternehmen schon Mitte Februar mit. Im Vergleich zum Schlussquartal wäre das einen Rückgang um mehr als ein Drittel. China ist mit einem Umsatzanteil von 12 Prozent ein wichtiger Markt für Straumann. Für eine darüber hinausgehende Einschätzung ist es laut Firmenchef Guillaume Daniellot aber noch zu früh.

Andere Unternehmen vermeiden konkrete Aussagen oder verzichten ganz auf die sonst übliche Wachstumsprognose. Die wirtschaftlichen Folgen, die sich aus dem sich ausbreitendenErreger ergäben, seien zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, teilte zum Beispiel Bossard mit. Aus diesen Gründen sieht der Zuger Logistikkonzern von einem Ausblick ab.

Der Zementhersteller LafargeHolcim hat für seine Prognose mögliche Folgen des Coronavirus auf die Geschäftsergebnisse ganz ausgeklammert. Die Epidemie dürfte sich zwar im Ergebnis in China niederschlagen, sagte Konzernchef Jan Jenisch Ende Februar bei der Präsentation der Jahreszahlen 2019. Er wies aber darauf hin, dass der Markt dort für LafargeHolcim nicht sehr bedeutend sei. «Die meisten unserer Zementwerke in China laufen wieder», so Jenisch.

Die Berichtssaison der Schweizer Unternehmen läuft noch einige Wochen. Die Liste der Unternehmen, die wegen der Corona-Krise ihre Prognose einkassieren, dürfte daher noch länger werden. Und noch ist unklar, ob die Eintrübung nur das erste Halbjahr betrifft oder sich bis in die zweite Jahreshälfte hineinziehen wird.