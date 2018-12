Ein Nachlass, aber kein Ehevertrag – was tun?

Das Konkubinat war in der Schweiz lange Zeit verboten. Im Kanton Zürich war die «wilde Ehe» bis in die 70er-Jahre untersagt. In anderen Kantonen dauerte es noch länger, bis sich eine liberalere Haltung auch im Recht durchsetzte und unverheiratete Paare gemeinsam wohnen durften. Auch heute orientieren sich manche Gesetze noch am traditionellen Familienbild. So lässt das Erbrecht, das vor rund 100 Jahren entstand, Konkubinatspaare aussen vor. Vor allem Ehepartner und Kinder erhalten grosszügige Pflichtteile – Konkubinatspartner oder auch Stiefkinder werden hingegen nicht berücksichtigt. Der Pflichtteil ist das vorgeschriebene Minimum, auf das Angehörige Anspruch haben. Neben Pflichtteilen gibt es die frei verfügbare Erbmasse. Doch bei einem Konkubinatspaar mit Kindern haben die Kinder von Gesetzes wegen Anspruch auf 75 Prozent; der langjährige Partner erhält im besten Fall noch den Rest.

Was können Konkubinatspaare tun, wenn sie wollen, dass bei einem Todesfall der Partner, die Partnerin einen grösseren Anteil am Nachlass erhält? Dabei geht es letztlich nicht nur um Konkubinatspaare, sondern ganz generell um die Frage, wie die gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtteile umgangen werden können.

Was das Testament bewirkt

Eine Variante ist, die Pflichtteile in einem Testament einfach zu übergehen. Das Testament ist auch gültig, wenn die gesetzlich vorgegebenen Pflichtteile nicht eingehalten werden. «Das kann vorkommen, wenn aufgrund des schlechten Verhältnisses der Kontakt zur Tochter aus erster Ehe abgebrochen ist und der ­Vater lieber seine Konkubinatspartnerin berücksichtigen will», sagt der Berner Notar Lukas Fricker, der das Erbrecht aus der Praxis kennt.

Beharrt die Tochter allerdings auf ihrem Pflichtteil, kann sie das Testament mit einer Herabsetzungsklage anfechten. «Damit hätte sie sicher gute Aussichten», ergänzt Lukas Fricker. Dafür bleibt eine Frist von einem Jahr ab dem Tag, an dem sie über die Verletzung ihres Pflichtteils informiert wurde. Zusätzlich kann sie mit einer Einsprache gegen das Testament verhindern, dass der Konkubinatspartnerin die Erbschaft ausgehändigt wird. Verstreicht die Frist für die Herabsetzung ungenutzt, gibt es am Testament nichts mehr zu rütteln. Wie Fricker weiss, kommt es durchaus vor, dass Angehörige den letzten Willen eines Verstorbenen respektieren und ihre Ansprüche nicht durchsetzen. Doch darauf ist kein Verlass. Wer seinen Nachlass verbindlicher planen will, tut dies mit einem Erbvertrag.

Verbindlichere Lösung

Für ein Testament braucht es keinen Notar. Ein solches kann jeder handschriftlich verfassen, der urteilsfähig und mindestens 18 Jahre alt ist. Bei einem Erbvertrag ist der Notar hingegen Pflicht. Unter der Mitwirkung von Zeugen beurkundet er das Dokument. Kinder oder Eltern, die auf einen Pflichtteil verzichten sollen, bestätigen das mit ihrer Unterschrift.

Theoretisch können Angehörige zwar auch einen notariell beglaubigten Erbvertrag anfechten, doch ein solches Unterfangen ist meist aussichtslos. In der Praxis kommt es vor, dass kinderlose Paare mit ihren Eltern einen Erbvertrag abschliessen, wie Fricker erläutert. Dies in der Absicht, dass die Eltern zugunsten des Konkubinats- oder Ehepartners auf ihren Pflichtteil verzichten. Häufig wird auch die Nachfolge in einem Familienbetrieb per Erbvertrag geregelt, da sich ein Unternehmen schlecht aufteilen lässt.

Der Erbvertrag bietet zwar mehr Rechtssicherheit als ein Testament, doch gleichzeitig verzichtet der Erblasser damit auch auf Flexibilität. Ein Testament kann er jederzeit ändern oder neu schreiben – bei einem Erbvertrag erfordert eine Änderung in der Regel die Zustimmung aller involvierten Personen.

Sobald es um den Pflichtteil von Kindern geht, ist schliesslich das Alter zu beachten. Nur volljährige Kinder – also solche ab 18 Jahren – können auf ihren Pflichtteil verzichten.

Der Bundesrat will die Pflichtteile für Kinder senken

Die Pflichtteile für Kinder sollen sinken und jener für Eltern ganz gestrichen werden. Das sieht die Gesetzesbotschaft zum Erbrecht vor, die der Bundesrat kürzlich zuhanden des Parlaments verabschiedet hat. Der Bundesrat will damit insbesondere jenen Anteil erhöhen, über den Erblasser frei verfügen können. Dies mit dem Zweck, dass in Zukunft beispielsweise Konkubinatspartner einen grösseren Teil vom Erbe erhalten können. Weiter sieht die Gesetzesbotschaft vor, dass langjährige Konkubinatspartner in Härtefällen aus der Erbmasse eine begrenzte finanzielle Unterstützung erhalten sollen. Bis zur Umsetzung dürfte es noch zwei bis drei Jahre dauern. Was genau in Kraft treten wird, steht noch nicht fest, da das Parlament noch Einfluss nehmen kann.

Im internationalen Vergleich hat die Schweiz ein Erbrecht mit eher hohen Pflichtteilen. Das bestätigt Stephan Wolf, Professor für Privat- und Notariatsrecht an der Uni Bern. So gesehen, sei eine gewisse Lockerung durchaus angebracht. Wolf weist allerdings darauf hin, dass die vom Bundesrat angestossene Revision von der Politik aus komme. In der Praxis könnten die meisten Notare mit dem heutigen Recht durchaus gut leben.

Es gibt auch gute Gründe für ein Erbrecht mit hohen Pflichtteilen. Einer davon: Es reduziert das Risiko der Erbschleicherei. Das Paradebeispiel ist der 90-jährige Multimillionär, der sich von einer deutlich jüngeren Frau bezirzen lässt und ihr kurzum einen Grossteil seines Vermögens vermacht. Schon heute gibt es zu vergleichbaren Fällen etliche Gerichtsurteile, wie Stephan Wolf erläutert.

Bei tieferen Pflichtteilen und mehr frei verfügbarer Erbmasse dürfte es häufiger solche gerichtlichen Auseinandersetzungen geben. Gegen solche Risiken können sich Familien gemeinsam absichern, indem sie frühzeitig einen bindenden Erbvertrag abschliessen. (ki)

