Ein Chef im Schnee, gelbe U-Boote und Geldregen über Bern

10. Januar

In den immer noch nicht gelösten Streit um die Fernverkehrskonzessionen platzt ein weiterer Bewerber: Auch Bernmobil will künftig eine nationale Bahnlinie betreiben. Die städtische Verkehrsdirektorin und Bernmobil-Verwaltungsratspräsidentin Ursula Wyss sagt an einer Medienkonferenz, man wolle die Ortschaften Bernex (Genf) und Berneck (St. Gallen) verbinden, weshalb Bernmobil für den Betrieb der entsprechenden Intercity-Linie prädestiniert sei. SBB-Chef Andreas Meyer ist empört und droht, im Gegenzug sämtliche Zughalte am Bahnhof Bern zu streichen. Die BLS legt derweil dem deutschen Staat ein Konzept für den Betrieb des ICE-Netzes vor. «Wir können das deutlich günstiger und zudem noch mit besserem Service», lässt sich BLS-Chef Bernard Guillelmon in einer Mitteilung zitieren.

2. Februar

Der Bitcoin-Kurs erreicht die Rekordmarke von 50'000 Dollar. Der Verwaltungsrat der UBS beschliesst Bitcoin-Investitionen in Milliardenhöhe. «Als global aufgestellte Bank müssen wir da sein, wo die Musik spielt», begründet Konzernchef Sergio Ermotti den Schritt. Bankintern ist man positiv überrascht, wie einfach die Bank grössere Positionen der Internet-Währung kaufen konnte. «Die Verkäufer haben uns noch alles Gute gewünscht», sagt ein Kadermann der UBS-Investmentbank einem Reporter im Vorbeigehen, «wie auch immer, ich darf jetzt zum Bonusgespräch mit dem Chef.»

20. März

BKW-Chefin Suzanne Thoma gelingt ein weiterer Übernahmecoup: Der Berner Energiekonzern kauft den US-Multi General Electric (GE). «Die beiden Unternehmen ergänzen sich bestens», erklärt Thoma am Hauptsitz in Bern vor den Medien. Die Mitarbeiterzahl der BKW steigt auf einen Schlag von 5800 auf 305 800. Entlassungen sind keine geplant. Der Gewerbeverband Berner KMU tobt. «Das ist staatlich subventionierte Konkurrenz in einer ganz neuen Dimension», klagt Verbandsdirektor Christoph Erb. Die bernische Energiedirektorin Barbara Egger sieht in der Transaktion hingegen kein Problem – wenn sich General Electric aus dem Geschäft mit Atomreaktoren verabschiedet. Sie will ihre letzten Monate im BKW-Verwaltungsrat nutzen, um dies durchzusetzen.

30. April

Endlich enthüllt Skywork-Chef Martin Inäbnit, wer die Berner Fluggesellschaft im letzten Moment mit einer Finanzspritze gerettet hat: Skywork konnte die Brüder Andy und Hans-Ueli Rihs als Investoren gewinnen. Sie sind bereits glückliche Besitzer von YB und des Stade de Suisse. «In Bern können wir mit unseren Investments etwas zurückgeben», teilen die Brüder auf Anfrage mit, «wir sind sicher, dass Skywork mit dem Geld verantwortungsvoll umgeht.» Um die Gunst der Bernerinnen und Berner zurückzugewinnen, will die Airline nun als Nächstes über der Bundesstadt 100er-Noten abwerfen – insgesamt über 140 000 Stück. «Das gibt für jeden Einwohner einen Gratisflug, eine super Werbeaktion!», sagt Airline-Chef Inäbnit begeistert.

23. Mai

Aufregung in der Gantrisch-Region: Der «Anzeiger Gürbetal, Längenberg und Schwarzenburgerland» publiziert nach monatelanger Recherche die Riggisberg Papers. Es handelt sich dabei um geleakte Dokumente der Spar + Leihkasse Riggisberg. Sie belegen unter anderem die Existenz eines schwarzen Kontos der lokalen Käsereigenossenschaft sowie das juristisch heikle Steuerkonstrukt eines Skiliftbetreibers am Gurnigel. Die bernische Steuerverwaltung leitet eine Untersuchung ein, wird später aber festhalten, dass «keine Gesetze verletzt wurden».

18. Juni

Ein verwackeltes Video, das Nick Hayek beim Joggen mit einer Apple Watch am Handgelenk zeigen soll, verbreitet sich im Netz. Nach einem halbherzigen Dementi durch die Swatch-Gruppe bricht der Aktienkurs des Uhrenkonzerns ein. Drei Tage später räumt Hayek an einer Pressekonferenz ein, privat «fast immer» eine Apple Watch zu tragen. Er zieht lange an seiner Zigarre und kündigt an, künftig alle Uhren des Konzerns mit Schrittzähler, Pulsmesser und E-Mail-Funktion auszurüsten.

5. Juli

Die Migros Aare lässt eine Bombe platzen: Nach monatelangen, heimlichen Verhandlungen mit den Grundeigentümern kündigt sie an, sämtliche Ladenflächen in der Berner Marktgasse zu übernehmen. Sie will damit «nachhaltig der Austauschbarkeit von Berns Shoppingmeile entgegenwirken». Migros-Aare-Chef Anton Gäumann verspricht eine «belebende Vielfalt» in der Gasse. An der Marktgasse 2–18 soll beispielsweise ein Flagship-Store von Micasa Platz finden. Der Denner wird künftig das gesamte Kaiserhaus über vier Stockwerke belegen. Und der heutige MMM-Supermarkt soll zu einer MMMMMM-Filiale erweitert werden, «sodass man auch am Samstagnachmittag noch genügend Platz und Auswahl hat», wie Gäumann sagt. Pläne der Migros, die Pflastersteine in der Gasse durch einen Einkaufswagen-tauglichen Belag zu ersetzen, werden noch von der Denkmalpflege geprüft.

1. August

Nachdem Coop erfolgreich eine vegane Linie sowie Lebensmittel aus Insekten lanciert hat, will sich der Detailhändler ganz aus dem klassischen Fleischgeschäft zurückziehen. «Unsere Marktstudien haben gezeigt, dass Millennials keine Tiere essen wollen, mit denen man auf Instagram posieren kann, um Likes zu generieren», teilt Coop mit. «Werfen Sie heute einen Insektenburger oder ein Quinoa-Filet auf den Grill!» Wütende Wurst- und Steakliebhaber rufen jedoch zum Boykott auf, worauf das Unternehmen einige Tage später zurückkrebsen muss.

6. September

Die Post präsentiert am Ufer des Thunersees ihre neuste Entwicklung: das Paket-U-Boot. «Es soll in gewässernahen Gebieten unsere Angestellten unterstützen und ungeachtet von Tageszeit und Strassenverhältnissen Sendungen ausliefern», sagt Post-Chefin Susanne Ruoff. Die Pösteler würden dadurch nicht überflüssig, denn schliesslich müsse künftig jemand die kleinen gelben U-Boote instand halten. Längerfristig sollen Pakete auf diesem Weg dem ganzen Aare-, Rhein- und Limmatufer entlang zugestellt werden. Dazu müssen die Elektrizitätskraftwerke jedoch ihre Fischtreppen umrüsten. Ein entsprechender Verordnungsentwurf ist bereits in der Vernehmlassung.

17. Oktober

Die Nationalbank gibt die neue 200-Franken-Note heraus. Als einer der ersten stolzen Besitzer damit in einem Berner Restaurant freudig sein Mittagessen bezahlen will, ruft der Wirt die Polizei: «200er-Note? Da müssen sich die Geldfälscher schon etwas Besseres einfallen lassen.» Nachdem es zu weiteren solchen Vorfällen kommt, räumt die SNB ein, die 200-Franken-Note «nur wegen der schönen Farbe» herausgegeben zu haben, «einen Nutzen hat diese Banknote nicht». Nach einem Machtwort des Bundesrats werden die Noten eingezogen und vernichtet.

12. November

Bis Ende Jahr will die Swisscom die letzten 17 Festnetzkunden zum Umstieg auf IP-Telefonie bewegen. Die Kunden wollen jedoch an Kupferkabel und Analog-Telefon festhalten und drohen dem Telecomkonzern mit dem Gang durch alle juristischen Instanzen. Das könnte die Umstellung um Jahre verzögern. Swisscom-Chef Urs Schaeppi beginnt in seiner Verzweiflung mit persönlichen Hausbesuchen in den abgelegenen, teils nur zu Fuss erreichbaren Tälern, um die Kunden im Umgang mit digitaler Telefonie zu schulen. Was er dabei antrifft, schockiert: Eine Seniorin hat sich an ihr Wählscheibentelefon gekettet, ein Rentner setzt vor Schaeppis Augen den zugeschickten Swisscom-Router in Flammen.

31. Dezember

Dank Kunstschnee sind die Skipisten bis zur Talstation weiss. Urs Kessler, dem umtriebigen Chef der Jungfraubahnen, ist das nicht genug. Für das Jungfraujoch hat er bereits vor Jahren die Devise «10 Monate Hochsaison» herausgegeben. Nun will er mit «10 Monate Skisaison» nachziehen. Dafür plant er, einen Teil der Pisten in der Jungfrau-Skiregion zu überdachen und den Boden wie bei einer Eisbahn künstlich zu kühlen. Umweltverbände haben bereits Widerstand angekündigt, doch die Hoteliers sind begeistert. Besonders Touristen aus Dubai loben die Überdachung: «Wie bei uns zu Hause in der Skihalle, nur grösser!» (Der Bund)