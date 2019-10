Das Wunder vom Osten

1558 gegründet, ist die Friedrich-Schiller-Universität nicht nur eine der ältesten und angesehensten in Deutschland. Seit drei Jahrhunderten ist sie auch der wichtigste Grund für den Erfolg der Stadt an der Saale. Sie zog von weit her fähige Köpfe an und förderte jene Offenheit im Geist und jene Öffnung auf die Welt, aus der nicht nur grosse Wissenschaft, sondern auch neue Industrien entstanden.

Es muss hier eine Art ­Hochpräzisionsgen geben. Jena hat das im Herzen, im ­ganzen Tal.Katrin Lauterbach, Sprecherin Jenoptik

Die thüringische Hauptstadt Erfurt glänzt mit einer prächtigen Altstadt, Weimar lebt vom Erbe Goethes, in Jena hingegen prägen junge Menschen das Stadtbild. Nach der Wende gab es mal Pläne, einen neuen Uni-Campus am Stadtrand zu errichten, aber davon sah man klugerweise schnell wieder ab. So bildet die Schiller-Universität mit ihren 20 000 Studenten heute den Kern der Stadt – über Nacht leer stehende Gebäude gab es nach dem Ende der DDR genug.

Fast jeder Dritte von Jenas 110'000 Einwohnern geht zur Schule, studiert, lehrt oder forscht. Die Internationalität wächst beständig. Unter den Studienanfängern sind heute mehr Frauen und Männer aus China als aus dem benachbarten Bayern. Jeder dritte Arbeitnehmer in Jena hat einen akademischen ­Abschluss – es ist die höchste Quote in ganz Deutschland.

Das Erbe von Carl Zeiss

Die andere Kraft, die die Stadt geprägt hat, findet sich ebenfalls mitten im Zentrum, in einem historischen Hochhaus unmittelbar neben dem neu geschaffenen Uni-Campus: Carl Zeiss. Zeiss gründete 1846 ein Unternehmen für optische Geräte; zusammen mit dem Physiker Ernst Abbe und dem Glasspezialisten Otto Schott schuf er innert vier Jahrzehnten ein Unternehmen von Weltruf.

In Jena gibt es Carl Zeiss heute gleich doppelt, mit 2200 beziehungsweise 1400 Mitarbeitern: einmal als Carl Zeiss Jena, eine Tochter des westdeutschen Konzerns Carl Zeiss, einmal als Jenoptik. Die Verdoppelung ist eine Folge der Geschichte. Am Ende des Zweiten Weltkriegs transportierten die US-Amerikaner erst die hellsten Köpfe von Carl Zeiss nach Baden-Württemberg ab und gründeten den Konzern dort neu. Im Osten wurde aus den Resten, die die Sowjets nicht deportiert hatten, das grösste und auch international erfolgreichste Industriekombinat der DDR: Carl Zeiss Jena, mit mehr als 60'000 Mitarbeitern.