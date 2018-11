Zähne zerschlagen, Versicherung zahlt nicht

Die Zahnschmerzen sind längst abgeklungen, die zerschlagenen Zähne inzwischen durch künstliche ersetzt. Nun aber drücken die drohenden Behandlungs­kosten auf Claudio Birchers Gemüt. Denn die Versicherung will nicht zahlen.

Vor gut einem Jahr erlitt Bircher, der in Wirklichkeit anders heisst, einen Zahnunfall. Er habe sich gebückt, um etwas vom Boden aufzuheben, erinnert sich der 55-Jährige. Dabei habe die Klinke einer unerwartet und heftig zugeschlagenen Tür seinen Unterkiefer getroffen. Danach hätten seine unteren Vorderzähne etwas gewackelt. Er habe zuerst gedacht, das lege sich wieder. Sein Zahnarzt aber riet ihm, den Vorfall der Unfallversicherung zu melden. Diese bestätigte, sie werde «die gesetzlichen Leistungen für die Folgen des Ereignisses» übernehmen.

Zahnarzt beurteilt Situation anders

Bald war klar, dass die an­geschlagenen Zähne nicht zu ­retten waren. Der Zahnarzt schlug vor, sie durch Implantate zu ersetzen. Kostenvoranschlag: 6500 Franken. Nun aber lehnte die Unfallversicherung es ab, die Behandlung zu übernehmen. In einem knappen Schreiben teilte sie Bircher mit, aus den eingereichten Unterlagen gehe hervor, dass die Zähne bereits vor dem Unfall verloren gewesen seien.

Ganz anders als die Unfallversicherung beurteilt der Zahnarzt die Situation seines Patienten. Es habe zwar vor ein paar Jahren mal ein Problem gegeben mit den Unterkieferfrontzähnen. Seither aber nicht mehr, die Zähne seien vor dem Unfall voll funktionsfähig gewesen.

Nicht immer ein Unfall

Auseinandersetzungen über die Ursache von Zahnschäden sind nicht aussergewöhnlich. Meist geht es dabei um die Frage, ob überhaupt ein Unfall vorliegt. Denn dazu braucht es einen «ungewöhnlichen äusseren Faktor». Dieser muss plötzlich und unbeabsichtigt eine schädigende Einwirkung haben.

Angenommen, jemand beisst beim Essen eines Nussbrots auf eine Nussschale und bricht sich einen Zahn ab, so ist der Unfallbegriff laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung erfüllt. Denn eine Nussschale im Nussbrot gilt als ungewöhnlich. Hingegen muss man bei einer nicht entsteinten Fruchtwähe mit Steinen rechnen und kann keinen Unfall geltend machen, wenn man beim Essen einen Zahn schädigt.

«Bei Zahnunfällen sind die Versicherer sehr streng. Teils zu Recht, da viele Leute schlechte Zähne haben.»Ueli Kieser

Im Fall von Claudio Bircher ist der Unfall nicht bestritten. Dass die Versicherung sich dennoch weigere, die Behandlungskosten zu übernehmen, überrascht Ueli Kieser nicht. Der Professor für Sozialversicherungsrecht an der Universität St. Gallen sagt: «Bei Zahnunfällen sind die Versicherer sehr streng. Teils zu Recht, da viele Leute schlechte Zähne haben.»

Habe aber die Versicherung anerkannt, dass ein Unfall vorliege, und zugesichert, Leistungen zu erbringen, stehe sie in der Beweispflicht, wenn sie später die Behandlungskosten ablehne. Sie müsse belegen, dass zwischen dem Unfall und dem Zahnschaden kein kausaler Zusammenhang bestehe oder anders gesagt: dass die Schädigung auch ohne Unfall genau gleich eingetreten wäre.

Normales Kauen genügt

Genauso argumentiert Birchers Versicherung, indem sie sich auf den Standpunkt stellt, seine Zähne hätten auch ohne den Unfall ersetzt werden müssen. Laut Rechtsexperte Kieser ist jedoch nicht massgebend, ob die Zähne irgendwann einmal hätten ersetzt werden müssen. «Die Versicherung muss nachweisen, dass die Zähne zum Zeitpunkt des Unfalles ohnehin hätten ersetzt werden müssen.»

Ein Blick in die Rechtsprechung bestätigt, was Jurist Kieser sagt. Das Bundesgericht hat in di­versen Fällen entschieden, dass Versicherungen selbst bei vorgeschädigten Zähnen leistungspflichtig sein können. So etwa in einem Urteil vom November 2010. Dabei ging es um eine 54-jährige Frau, deren Vorderzähne bereits verkront waren, zudem litt sie an einer Parodontose.

Während eines Tennismatchs schlug sich die Frau mit dem ­Racket ins Gesicht, die beiden Zähne lockerten sich und mussten ersetzt werden. Die Versicherung lehnte es ab zu zahlen, da die Zähne bereits in einem schlechten Zustand gewesen ­seien. Das Bundesgericht hingegen sah es anders: Das Gebiss der Frau hätte ohne den Unfall trotz Vorschädigung den alltäglichen Belastungen – also dem nor­malen Kauvorgang – standgehalten. Der Versicherer müsse daher die Behandlungskosten übernehmen.

Zuerst Einigung versuchen

Wenn Claudio Bircher sich mit dem ablehnenden Entscheid seiner Versicherung nicht abfinden will, kommt er wohl um rechtliche Schritte nicht herum. Dabei muss es nicht zwingend zu einem Gerichtsverfahren kommen. Manchmal genügt es, einen Anwalt einzuschalten, dieser verlangt Akteneinsicht und prüft den Entscheid der Versicherung. Wer eine Rechtsschutzversicherung hat, ist auch vor zusätzlichen Kosten geschützt.

Oft gelinge es, sich aussergerichtlich mit der Versicherung zu einigen, sodass diese wenigstens einen Teil der Kosten übernehme, sagt Guido Bührle von Coop Rechtsschutz.

Es seien immer dieselben Versicherungen, die fast schon systematisch in etwas unklaren Fällen ihre Leistungspflicht negierten.

Beharrt die Versicherung auf ihrer Haltung, bleibt nur der Gang ans Gericht. Davor schrecken viele zurück, insbesondere wenn die Behandlungskosten nicht exorbitant sind. Gewisse Versicherungen machten sich dies zunutze, stellt man bei der Schweizerischen Zahnärztegesellschaft (SSO) fest. Es seien immer dieselben Versicherungen, die fast schon systematisch in etwas unklaren Fällen ihre Leistungspflicht negierten. Dieses Vorgehen sei nicht akzeptabel, schreibt die SSO, fügt aber an, dass die meisten Unfallversicherer korrekt vorgingen.

Um ans Gericht zu gelangen, braucht man von der Versi­cherung eine anfechtbare Verfügung mit Begründung. Sozialversicherungsrechtliche Verfahren (ausser jene der IV) sind vor kantonalen Gerichten kostenlos.

