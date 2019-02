Wie viel eine Mahnung kosten darf

Schnell ist es passiert: Eine Rechnung geht unter, die Zahlungsfrist verstreicht, und irgendwann kommt eine Mahnung. Diese enthält immer öfter eine Gebühr – zum Ärger all jener, die sich keiner Schuld für ihr Versäumnis bewusst sind.

So war es auch bei David Bauer (Name geändert). Bauer besitzt eine Kreditkarte für die Globus-Warenhäuser. Er hat sie jedoch nie benutzt, die Couverts von Globus legte er deshalb weg, ohne sie genauer anzuschauen. Dabei entging ihm unlängst die Rechnung für die Erneuerung der Versicherung. Diese hatte Bauer abgeschlossen für den Fall, dass er die Kreditkarte verliert. Wegen der nicht fristgerecht ­bezahlten Versicherungsprämie von 15 Franken sollte er eine doppelt so hohe Mahngebühr zahlen: 30 Franken. «Ein totales Missverhältnis», ärgert sich Bauer. Und er fragt sich, ob es zulässig sei, Mahngebühren zu kassieren, die höher seien als der ausstehende Betrag.

«Sind sie zwischen den Vertragsparteien vereinbart, gelten sie.»Frédéric Krauskopf, Rechtsprofessor Universität Bern

Das Gesetz liefert darauf ­keine Antwort. Mahngebühren seien gesetzlich gar nicht vorgesehen; auch aus der Rechtsprechung gebe es keine Vorgaben für eine Begrenzung, sagt Rechtsprofessor Frédéric Krauskopf von der Universität Bern. «Mahngebühren, auch der genaue Betrag, müssen aber vertraglich explizit abgemacht sein.»

Bei David Bauer war es so. Die Pauschale von 30 Franken für Mahnungen ist in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Globus-Kreditkarte aufgeführt. Mit dem Vertrags­abschluss hat Bauer diese ak­zeptiert. Dass die Gebühr im ­Einzelfall höher ausfällt als der geschuldete Betrag, ist laut Krauskopf zulässig. Mahngebühren hätten dann den Charakter einer Konventionalstrafe. «Sind sie zwischen den Vertragsparteien vereinbart, gelten sie.»

Nuancen in der Anwendung

Dennoch gibt es Schranken. Eine Verzugs- oder Mahngebühr könne ungewöhnlich oder unangemessen hoch sein, sagt Krauskopf. «Wann dies der Fall ist, lässt sich nicht pauschal sagen. Das muss im Streitfall ein Gericht entscheiden.»

David Bauer wehrte sich schliesslich gegen die Mahn­gebühr. Er rief bei Globus an und schilderte die Situation. Daraufhin wurde ihm die Gebühr erlassen.

Ein Blick in die AGB diverser Unternehmen zeigt: Mahngebühren bewegen sich oft in der gleichen Höhe. Doch gibt es ­Nuancen in der Anwendung.

Wer eine Kreditkarte von UBS, Coop oder Migros besitzt, zahlt wie bei Globus 30 Franken für Mahnungen. Bei mehrfacher Mahnung fällt der Betrag jedes Mal an. Eine erste Zahlungserinnerung ist kostenlos, ausser bei der Migros-Kreditkarte, da sind die Gebühren ab der ersten Mahnung geschuldet. Auch das ist zulässig, wenn es vereinbart ist. Bei Viseca, die auch die Kreditkarten für Kantonal- und Raiffeisenbanken herausgibt, müssen Kundinnen pro Zahlungsverzug nur einmal 20 Franken hinblättern. Allerdings werden sie vorher nicht gemahnt, der Betrag wird einfach auf der nächsten Kreditkartenabrechnung draufgeschlagen. Telecomanbieter: Die erste Zahlungserinnerung ist bei den Telecomanbietern kostenlos. Danach verrechnen Swisscom und Sunrise in der Regel für jede Mahnung 30 Franken, bei UPC sind es einmalig 25 Franken.

Die erste Zahlungserinnerung ist bei den Telecomanbietern kostenlos. Danach verrechnen Swisscom und Sunrise in der Regel für jede Mahnung 30 Franken, bei UPC sind es einmalig 25 Franken. Fürs Annullieren einer Mahngebühr verlangt Sunrise auch etwas: 5 Franken. Dies sei etwa der Fall, wenn ein Kunde die Rechnung bezahlt hat, aber nicht mit dem originalen Einzahlungsschein, teilt Sunrise mit. Onlinehändler: Deutlich weniger kostet der Zahlungsverzug beim Onlinemodeshop Zalando: 7 Franken sind es pro Mahnung. Der Elektronikhändler Digitec zieht für die zweite Mahnung 5 Franken, für die dritte 20 Franken ein.

Auch der Staat langt zu

Nicht nur private Unternehmen kassieren Mahngebühren von säumigen Kundinnen. Auch staatliche Einrichtungen verlangen einen Zuschlag, wenn Bürger ihre Pflichten nicht termingerecht erfüllen. Dabei muss es nicht zwingend um offene Geldforderungen gehen. Wer etwa seine Steuererklärung nicht rechtzeitig einreicht, muss in diversen Kantonen eine Mahngebühr entrichten. Im Kanton Bern sind es ganze 60 Franken, in ­Zürich hingegen kostet das Versäumnis nichts.

Werden Mahngebühren für gesetzlich oder behördlich verordnete Abgaben erhoben, braucht es dafür eine rechtliche Grundlage. Zwei Beispiele.

Sie dürfen fürs Mahnen eine Bearbeitungsgebühr verrechnen. Dabei muss die Gebühr laut Bundesgericht in einem angemessenen Verhältnis zum offenen Betrag stehen. Für die erste Mahnung verrechnen die Kassen in der ­Regel nichts. Danach verlangt die CSS einmalig 20 Franken für den Verzug, bei Swica sind es 30 Franken pro Mahnung. Bei Helsana sind die Gebühren abgestuft. Sie betragen 10 Franken für die zweite Mahnung von geringen Beträgen; bei hohen Ausständen müssen Versicherte für die dritte Mahnung 80 Franken zahlen. AHV: Die staatliche Alters­versicherung ist rechtlich zu einem konsequenten Inkasso verpflichtet. Wenn Beitragspflichtige (Nichterwerbstätige, Selbstständige) nicht pünktlich zahlen oder private Arbeitgebende die Lohnabrechnungen von Hausangestellten nicht rechtzeitig einreichen, werden sie unverzüglich gemahnt. Dabei fallen von Anfang an Mahngebühren an, wobei die Ausgleichskassen einen Spielraum haben zwischen 20 und 200 Franken. Üblich sei, die Mahngebühr dem ausstehenden Betrag anzupassen, sagt Andreas Dummermuth, Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen.

Ab und an würden die Mahngebühren vor Gericht angefochten, sagt Dummermuth. «Sie ­haben sich jedoch als wasserfest erwiesen.» Zum konsequenten Inkasso der AHV gehört auch, dass bereits nach einer erfolg­losen Mahnung die Betreibung eingeleitet wird.

