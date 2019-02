Gute Planung beugt teuren Baumängeln vor

Familien, die ihr Eigenheim bauen, geben dafür ihre Ersparnisse und oft sogar noch einen Teil der Altersvorsorge aus. Natürlich wünschen sie sich das perfekte Traumhaus. Doch die Realität ist eine andere: Jeder Neubau hat Mängel. Bei Kostenschätzungen wird meist auf eine ETH-Studie verwiesen, welche die Kosten für das Jahr 2010 allein im Wohnungsbau in der Schweiz auf jährlich 1,6 Milliarden Franken beziffert.

Der Umgang mit Baumängeln ist für die Käufer nicht einfach. Sie sind zwar Auftraggeber, doch haben sie oft wenig bis keine Ahnung vom Bauhandwerk und den damit verbundenen rechtlichen Fragen. Vielleicht ist das mit ein Grund dafür, dass sie die Vorbereitung zuweilen vernachlässigen. «Manchmal entsteht der Eindruck, dass beim Handyabo genauer hingeschaut wird als bei der Planung des Eigenheims», stellt Hubert Stöckli, Professor an der Universität Freiburg und Experte für Baurecht, fest.

Mängel innert sieben Tagen melden

Ein wichtiges Element ist der Vertrag, mit dem der Bauherr die Verantwortung für die Umsetzung an einen General- oder Totalunternehmer überträgt. Stöckli rät eindringlich, diesen Vertrag genau zu lesen und sich Unverständliches erklären zu lassen. «Das braucht etwas Ausdauer, lohnt sich aber in jedem Fall.» Kann der Unternehmer keine Klarheit schaffen, ist Vorsicht geboten. Da ist es empfehlenswert, einen unabhängigen Experten zu konsultieren, der idealerweise auch in baurechtlichen Fragen bewandert ist.

Häufig wird die SIA-Norm 118 in den Vertrag aufgenommen. Sie ist bei Handwerkern breit akzeptiert und verschafft dem Bauherrn in den ersten zwei Jahren nach Fertigstellung des Baus etwas Zeit um einen Mangel zu rügen. Ohne diese Norm muss eine Beanstandung sofort gemeldet werden, sonst verfällt der Garantieanspruch. Gemäss Gerichtspraxis bedeutet dies innerhalb von maximal sieben Tagen.

Keine Zession akzeptieren

Der Bauherr sollte sich auf jeden Fall wehren, wenn ein Generalunternehmer versucht, Mängelrechte gegenüber Handwerkern an ihn abzutreten (Zession). Denn das bedeutet, dass der Bauherr selber mit Handwerkern Kontakt aufnehmen muss, wenn er Baumängel feststellt. Dabei hat der Bauherr ja dafür bezahlt, dass der Generalunternehmer die Verantwortung für die Arbeiten übernimmt und ein schlüsselfertiges Bauwerk abliefert.

Solche Mängelrecht-Abtretungen können dazu führen, dass ein Handwerker wegen eines Mangels in Mehrfamilienhäusern auf einmal mit 20 verschiedenen Parteien verhandeln muss. Das macht die Sache kompliziert. Es kommt aber auch vor, dass Handwerker in diesem Fall Leistungen verweigern und sich darauf berufen, dass sie den Werkvertrag mit jemand anderem abgeschlossen haben. Besonders bei Stockwerkeigentum kann es so für den Käufer schwierig werden, zu seinem Recht zu kommen.

Auftrag genau definieren

Zu Fehlern kommt es häufig, weil der Auftrag nicht präzise definiert ist. «Handwerker setzen Anweisungen der Planer um – doch ohne exakte Vorgaben entstehen schlechte Resultate», sagt Thomas Wipfler, Präsident der Kammer unabhängiger Bauherrenberater. In diesen Fällen liegt zwar kein Baupfusch vor, dennoch sind es für den Bauherrn Mängel, die allenfalls teuer korrigiert werden müssen. Wer auf einem detaillierten Baubeschrieb beharrt, kann sich solches Ungemach zu einem grossen Teil ersparen. Wichtig ist auch, dass der Baubeschrieb Bestandteil der Verträge ist.

Roger Blaser, Inhaber eines Büros für die Analyse von Bauschäden, enerviert sich über Generalunternehmer, die den Baubeschrieb für ein Einfamilienhaus auf wenigen Seiten zusammenfassen: «Da kauft der Bauherr die Katze im Sack.» Ein Beispiel: Im Baubeschrieb wird der Bodenbelag mit «Parkett» zusammengefasst. Da weiss der Bauherr nicht, ob er Massiv- oder Fertigparkett, Langriemen oder klein gestückeltes Parkett, einen schwimmenden Boden oder geklebtes Parkett erhält. Die Unterschiede sind sowohl preislich wie qualitativ beachtlich. Für Blaser liegt auf der Hand, dass der Generalunternehmer ein Interesse daran hat, den Baubeschrieb nur rudimentär zu skizzieren: «So hat er freie Wahl, billige Lösungen auszuwählen und mit einer grösseren Marge mehr Geld zu verdienen.»

Eine detaillierte Planung sowie eine klare vertragliche Absicherung sind mit Aufwand verknüpft. Wer diesen scheut, kann einen unabhängigen Berater beiziehen. Dies ist punktuell möglich oder auch für eine Begleitung von der Planung bis zur Bauabnahme. Die Kosten variieren je nach Komplexität und Umfang der delegierten Aufgaben. Für eine Begleitung über alle Bauphasen muss der Bauherr mit Kosten im Umfang von rund 1 bis 1,5 Prozent der Bausumme rechnen. Eine Anlaufstelle für Kontakte ist die Kammer unabhängiger Bauberater.

(Redaktion Tamedia)