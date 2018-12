Erbschaftssteuer zahlen, ohne zu erben? Das gibts

Es kommt vor, dass Erben mit den Steuern eine böse Überraschung erleben. So zum Beispiel, wenn der Vater stirbt und für die Kinder schon lange klar ist, dass die Mutter den ganzen Nachlass erhalten soll. Kaum jemand denkt daran, dass der Verzicht in diesem Fall steuerrechtliche Folgen haben kann. Zwar müssen direkte Nachkommen heute in den meisten Kantonen keine Erbschaftssteuern zahlen. Auch die Witwe ist beim Tod ihres Ehemannes von Steuern befreit. Doch wenn Kinder auf den ihnen zustehenden Pflichtteil verzichten, muss die Mutter in vielen Kantonen mit einer Schenkungssteuer-Forderung rechnen.

Bei entfernten Verwandten fallen in der Regel zusätzlich Erbschaftssteuern an. Verzichtet zum Beispiel die Nichte eines Verstorbenen zugunsten ihrer Schwester auf einen Teil ihrer Ansprüche, zahlt sie in den meisten Kantonen auf der gesamten Summe, die ihr zusteht, Erbschaftssteuern. Also auch auf dem Teil, auf den sie verzichtet. Bei der begünstigten Schwester werden darauf zusätzlich noch Schenkungssteuern fällig. Ein und derselbe Betrag wird also zweimal besteuert.

Automatisch steuerpflichtig

Für diese scheinbar widersinnige Regelung gibt es folgende steuerrechtliche Erklärung: Stirbt ein Angehöriger, werden Erben automatisch steuerpflichtig. Geben sie einen Teil des Vermögens in Form eines Verzichts an Angehörige weiter, entsteht daraus eine Schenkung, welche die Begünstigten entsprechend versteuern müssen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, sich von der Steuerpflicht zu befreien, die allerdings beide voraussetzen, dass die Erben rechtzeitig handeln. Erstens können sie ein Erbe ausschlagen. Die Frist dafür beträgt drei Monate. Wer diese Frist versäumt, wird steuerpflichtig. Es ist allerdings nicht möglich, ein Erbe nur teilweise auszuschlagen. Wer ein Erbe ausschlägt, kann keine Ansprüche mehr geltend machen. Das gesamte Vermögen wird nämlich auf die übrigen Erben verteilt.

Frühzeitiger Vertrag

Eine weitere Möglichkeit ist der Verzicht durch einen Erbvertrag. Dabei setzen sich die Familienmitglieder schon vor dem Tod des Erblassers an einen Tisch und planen, wie das Vermögen später verteilt werden soll. Bei einem Notar unterzeichnen alle involvierten Angehörigen das Dokument. So können zum Beispiel Eltern mit ihrem volljährigen Sohn vereinbaren, dass dieser zuguns­ten des überlebenden Elternteils auf seinen Pflichtteil verzichtet, ohne dass beim überlebenden Elternteil eine Schenkungssteuer anfällt. Die Eltern setzen sich im Vertrag gegenseitig als Alleinerben ihres Nachlasses ein. Der Sohn erbt nach dem Tod des zweiten Elternteils.

Wer nicht rechtzeitig plant oder die Frist verpasst hat, kann als letzte Möglichkeit noch prüfen, ob er anstelle eines Verzichts ein Darlehen geben will. Der Sohn akzeptiert also im eingangs erwähnten Beispiel sein Erbe und gibt es in Form eines Darlehens an die Mutter weiter. Insbesondere wenn das Darlehen zinslos ist, riskiert der Sohn damit allerdings, dass die Behörden dies als Umgehung taxieren und trotzdem noch nachträglich besteuern. Ein marktgerechter Zins ist für diese Variante deshalb empfehlenswert.

Die Erbschaftssteuern unterscheiden sich von Kanton zu Kanton. Nur zwei haben sie ganz abgeschafft, nämlich Schwyz und Obwalden. Meist nicht betroffen sind die Kinder eines Verstorbenen. Denn aufgrund des Steuerwettbewerbs verzichten heute die meisten Kantone auf Erbschaftssteuern für direkte Nachkommen.

(Tages-Anzeiger)