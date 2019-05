So teuer sind Medikamente im Vergleich mit Generika

Bei Crestor und Lyrica sind die Preisunterschiede besonders ausgeprägt. Die günstigsten Präparate mit gleicher Wirkung wie Crestor sind in derselben Menge für 18.75 Franken zu haben. Also zweieinhalb Mal so günstig. Die Lyrica-Nachahmerprodukte kosten gar nur 8.55 Franken , dreimal so günstig. Und trotzdem kamen in den Apotheken im vergangenen Jahr für diese Medikamente nur einstellige Millionen-Umsatzbeträge zustande. Die teuren Originalprodukte bleiben im Markt viel erfolgreicher.