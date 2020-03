So schützen Läden Kunden und Mitarbeiter vor dem Virus

Ob Uhren, Schmuck, Smartphones oder Laptops: Viele Kunden wollen ein Produkt zuerst in die Hand nehmen oder versuchsweise tragen, bevor sie es kaufen. In vielen Läden gehört es zum Einkaufserlebnis, dass Konsumenten die ausgestellten Konsumgüter berühren können. Doch ist es in Zeiten eines sich ausbreitenden neuartigen Erregers noch verantwortbar, dass potenzielle Virenschleudern in Verkaufsstellen herumliegen?