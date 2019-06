Sawiris: «Andermatt soll keine Geisterstadt werden»

Gästezahlen steigen

Die Bauarbeiten für das Ferienresort in Andermatt starteten vor knapp zehn Jahren. Rund ein Viertel des Projekts sind mittlerweile realisiert – dazu gehören zwei Hotels, mehrere Appartementhäuser, ein 18-Loch-Golfplatz und die Verbindung der Skigebiete zwischen Andermatt und Sedrun.

Das Projekt in Andermatt gehört zu 49 Prozent zur Orascom Development, 51 Prozent hält Samih Sawiris privat. Sawiris ist wiederum mit 70 Prozent grösster Aktionär der Orascom. Die restlichen Aktien sind an der Schweizer Börse Six kotiert. «Andermatt kann nicht mehr scheitern», entgegnete Sawiris Kritikern Anfang Jahr an einer Medienkonferenz. Nach den schwierigen Jahren der Aufbauarbeit soll das Andermatt-Resort in den nächsten zwei Jahren erstmals einen Gewinn abwerfen.

Bestätigt sehen sich die Verantwortlichen durch die jüngsten Zahlen. Im vergangenen Winter stiegen die Gästezahlen um 36 Prozent. Auch mit dem Verkauf der Wohnungen sei man zufrieden, heisst es bei der Vermarktungsfirma Andermatt-Swiss-Alps. Jüngst wurden die Verkaufspreise um bis zu 10 Prozent erhöht, wie Mediensprecher Stefan Kern sagt.