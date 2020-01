Reste-Essen am Wirtschaftsforum

Im Langlaufzentrum abseits des WEF-Trubels werden Essensreste aufgetischt. Aber nicht irgendwelche. Die Teller voll verschiedener Speisen kommen aus den Küchen der Davoser Sternehotels: grüner Spargel mit Schinken umwickelt, Kalbsfilet mit Curry-Blumenkohl oder Brombeeren auf süssem Mousse – mit Goldstaub besprüht. Hier kann an vier Tagen während des Forums mittags und abends gegessen werden, was die rund 3000 WEF-Teilnehmer übrig lassen. Insgesamt haben sich zwölf Hotels und eine Bäckerei in Davos bereit erklärt, das Projekt «4reasons» zu unterstützen. Ins Leben gerufen wurde es vom methodistischen Pfarrer in Davos, Stefan Pfister, und Cyrill Ackermann, dem Direktor des Hotels Grischa. Ihr Ziel: Food-Waste reduzieren.