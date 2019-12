Rekordzahlen in Hotellerie dank Klimadiskussion

Ein detaillierter Blick auf die monatliche Entwicklung zeigt: Betrachtet man ausschliesslich den Monat Oktober, so fiel der Zuwachs etwas weniger stark aus. Hier nahm die Zahl der Logiernächte um 1,8 Prozent auf rund 3 Millionen zu. Am höchsten war das Plus im Juni mit einem Wert von 5,1 Prozent, am tiefsten im September mit lediglich +0,2 Prozent.

Nach Tourismusregionen unterteilt, registrierten insgesamt 12 von 13 Gebieten gegenüber der entsprechenden Vorjahresperiode eine Zunahme der Logiernächte. Zürich wies mit einem Plus von 135’000 Logiernächten den grössten absoluten Anstieg auf.

Darauf folgten das Wallis mit einem Plus von 93’000 Logiernächten, die Genferseeregion und Graubünden. In der Region Bern betrug das Plus 48’500 Übernachtungen.Die Ostschweiz verbuchte als einzige Tourismusregion ein Minus.