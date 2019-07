Papierhersteller schliesst Fabrik in Bern

Bereits in einem Jahr soll Schluss sein: Der Spezialpapierhersteller Sihl hat beschlossen, sein Werk an der Bahnlinie auf dem Schermenareal in Berns Osten zu schliessen. Dies hat Sihl am Donnerstag seinen Angestellten und den Medien mitgeteilt.

Das Unternehmen stellt Produkte wie Spezialpapiere, Fototapeten und grossformatige Druckmedien her. Sihl habe mit einem gesättigten Markt und gleichzeitig mit immer besser werdenden Konkurrenzprodukten aus Asien zu kämpfen, wie es in der Mitteilung heisst.

Mit der Schliessung des Standorts Bern soll die gesamte Produktion in die zweite, deutlich grössere Fabrik des Unternehmens im deutschen Düren bei Köln verlagert werden. In Bern zählt Sihl 85 Angestellte. Rund 20 von ihnen sollen ihre Stelle laut Sihl in der Region Bern behalten können, weil der Holding- und Verkaufssitz von Sihl hier bleiben soll.

In den roten Zahlen

Die Schliessung der Berner Fabrik ist noch nicht definitiv besiegelt, da das Unternehmen die gesetzliche Konsultationsfrist beachten muss. Sihl scheint jedoch gewillt, die Pläne danach zügig umzusetzen. Dies auch weil das Unternehmen in den letzten Jahren grössere Verluste geschrieben hat, wie Geschäftsführer Christoph Matter dem «Bund» sagt.

Das Unternehmen hat seine Wurzeln in einer Zürcher Papierfabrik an der Sihl. Nach Bern kam die Firma 1991 durch die Übernahme der hiesigen Multitec AG. Letztes Jahr erzielte Sihl einem Umsatz von 125 Millionen Euro.