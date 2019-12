Neuer BEKB-Chef führt «Duzis» ein und kippt Krawattenpflicht

Bei Armin Bruns früherem Arbeitgeber Postfinance tat man es schon lange, nun hat er das Duzen auch bei der Berner Kantonalbank eingeführt. Wohlverstanden innerhalb der Bank – die Kunden werden auch unter dem neuen Chef noch gesiezt. Weiter haben Brun und sein Kader entschieden, dass die Bankberater künftig selbst entscheiden, ob sie bei Kundenterminen Foulard beziehungsweise Krawatte tragen oder nicht. Brun hat im Juli am BEKB-Hauptsitz am Bundesplatz das Zepter von Hanspeter Rüfenacht übernommen. Am Donnerstag präsentierte er vor den Medien seine Pläne für die Bank.