Muss ich ein Geldgeschenk versteuern?

Wir vermieten eine Eigentumswohnung. Können wir die Einlagen in den Erneuerungsfonds zusätzlich zum Pauschalabzug abziehen?

Nein, entweder dürfen Sie den Pauschalabzug angeben oder – wenn sie zusammengezählt höher sind – die laufenden Kosten plus die Einlagen in den Fonds. Vergessen Sie nicht, den Wert Ihrer Fondsanteile im Vermögen zu deklarieren.

Ich habe gehört, dass man in anderen Kantonen für die Verwaltung des Wertschriftenvermögens Kosten von 2 bis 3 Promille geltend machen kann. Wie ist das in Bern?

Verschiedene Kosten der Wertschriftenverwaltung (inkl. MwSt.) sind sowohl beim Kanton als auch beim Bund abzugsberechtigt. Grundsätzlich können die effektiven Kosten für die Aufbewahrung des Vermögens steuerlich abgesetzt werden. Kosten für die Vermögensverwaltung (aktives Depotmanagement) oder für den Erwerb oder die Veräusserung sind hingegen nicht abzugsberechtigt. Eine Pauschale kennt der Kanton Bern grundsätzlich nicht.

Die Bestattung meiner Mutter kostete 7000 Franken. Sie hinterlässt keine Erbschaft. Können wir den Betrag trotzdem irgendwo abziehen, etwa als Unterstützungsleistungen?

Normalerweise können Kosten für die Bestattung nur vom vererbten Vermögen abgezogen werden, da diese Kosten als Lebenshaltungskosten der verstorbenen Person gelten.

Meine Ehefrau ist pflegebedürftig und erhält eine Hilflosenentschädigung. Welche Kosten können wir in der Steuererklärung abziehen?

Neben der Franchise und dem Selbstbehalt der Krankenversicherung können sämtliche behinderungsbedingte Kosten in Abzug gebracht werden, etwa Spitex-Leistungen, Pflegeaufenthalte, Betax-Fahrten und Behandlungen, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. Da Sie Ihren Sohn für die regelmässige Pflege entschädigen, können Sie auch diese Kosten abziehen. Ihr Sohn muss den Betrag aber bei sich als Einkommen deklarieren.

Die Fragen wurden beantwortet von:

Mathias Keller, Bommer+Partner

Michael Kistler, Gfeller+Partner

Adrian Schurter, BDO

Christoph Widmer

Claudia Büchi, G+S Treuhand

Bearbeitung: Adrian Hopf-Sulc