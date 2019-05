Mobility-Jaguar am Bahnhof Bern provoziert Kritiker

Elektroautos sind unbeliebt

Schliesslich bezweifelt Michael Töngi, dass Mobility mit den «Luxusschlitten» und «Benzinfressern» ein neues Kundensegment erreicht. Denn diese teuren Autos seien für viele Eigentümer ein Statussymbol. Doch als Mietobjekt habe ein Statussymbol nicht die gleiche Bedeutung. ­Auch in Bern werden kritische Stimmen laut. So fordert der Verein «Läbigi Stadt», der sich für nachhaltige Mobilität einsetzt, Mobility auf, die Fahrzeuge von Jaguar und Land Rover sofort wieder aus dem Angebot zu nehmen. Dies schreibt die Organisation in einer Medienmitteilung.

Mobility will nun mit neun Fahrzeugen im Luxussegment ein Jahr lang Erfahrungen sammeln und danach entscheiden, wie es weitergeht. Sprecher Eigenmann betont, dass die Genossenschaft gleichzeitig die Flotte der elektrisch betriebenen Fahrzeuge bis 2020 auf 130 Stück ausbaue. «Doch leider sind diese ­Fahrzeuge unterdurchschnittlich ausgelastet.» Die Genossenschaft bietet schweizweit an 1480 Standorten insgesamt 2890 Fahrzeuge an.