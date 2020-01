Migros könnte in Utzenstorf 400 Arbeitsplätze schaffen

am Dienstag hat die Migros erste Ideen gelüftet für die künftige Nutzung ihres Industrieareals in Utzenstorf. In den nächsten vier Jahren könnte die Genossenschaft in der Emmentaler Gemeinde bis zu 400 neue Arbeitsplätze schaffen. Wie an der Informationsveranstaltung bekannt gegeben wurde, prüft die Migros den Bau eines Betriebszentrums für die Online-Tochter Digitec Galaxus.