Mehrheit der Wirtschaft ist für das Rahmenabkommen

Der Entscheid des Bundesrates zum weiteren Vorgehen wird im Juni erwartet. Economiesuisse fordert den Bundesrat auf, die noch offenen Punkte zügig zu klären und zum Rahmenabkommen positiv Stellung zu nehmen. Das habe der Verband dem Bundesrat in einem Brief so mitgeteilt, sagte Direktorin Monika Rühl vor den Medien in Bern.

Abwarten keine Option

Eine weitere Verzögerung lehnt Economiesuisse ab. Offenbar ziehe der Bundesrat in Erwägung, erst im kommenden Jahr zum Rahmenabkommen Stellung zu beziehen – nach der Abstimmung über die Begrenzungsinitiative der SVP, sagte Rühl. Die Schweizer Wirtschaft sei «äusserst besorgt» deswegen. Sie könne ein entsprechendes Vorgehen nicht unterstützen. «Aussitzen oder abwarten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bringt unser Land nicht weiter.»

Aus Sicht der Schweizer Wirtschaft seien die bilateralen Verträge absolut zentral, betont Economiesuisse. Je mehr Mitarbeitende ein Unternehmen hat, desto wichtiger sind ihm gemäss der Umfrage die bilateralen Verträge.

Solange die bilateralen Verträge die aktuellen Vorteile weiterhin gewährleisten, braucht es aus Sicht der Schweizer Wirtschaft zwar nicht unbedingt eine Anpassung. Die Mehrheit der Unternehmen glaubt aber, dass die Schweiz mittelfristig den internationalen Anschluss verliert, wenn die Abkommen auf dem heutigen Stand eingefroren und nicht weiterentwickelt werden. Dass keine Konsequenzen zu befürchten sind, halten nur 27 Prozent der Unternehmen für wahrscheinlich.

Stimmvolk skeptischer als Unternehmen

Würde das aktuell diskutierte Rahmenabkommen zur Abstimmung kommen, wären 51 Prozent der Unternehmen eher dafür und 16 bestimmt dafür. 14 Prozent wären eher dagegen, 6 Prozent bestimmt dagegen. Die übrigen gaben keine Antwort.

Auch bei den Unternehmen herrscht also keine Begeisterung. Die Ablehnung ist aber weniger ausgeprägt als bei den Schweizer Stimmberechtigten, wie gfs.bern schreibt. Gemäss einer Befragung von Anfang Jahr hatten sich 35 Prozent der Stimmberechtigten gegen das Rahmenabkommen ausgesprochen.

Bei den Unternehmen resultierte in allen Branchen eine mehrheitliche Zustimmung. Bei den Pro-Argumenten liegt der gefährdete Zugang zum EU-Markt an erster Stelle, bei den Contra-Argumenten der gefährdete Lohnschutz. Befragt wurden 1008 Unternehmen mit 20 oder mehr Mitarbeitenden.