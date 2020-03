Zentralbanken stützen die Märkte in einer Notfall-Aktion

Überraschend hat am späten Sonntagabend die US-Notenbank Fed ihren Leitzins ausserfahrplanmässig massiv gesenkt. Diesmal um ein ganzes Prozent auf ein neues Zielband von nur noch 0 bis 0,25 Prozent. Bereits am 3. März hat die Notenbank ebenfalls ausserhalb einer ordentlichen Zinssitzung des Entscheidungsgremiums den Leitzins um 0,5 Prozent herabgesetzt. So stark – also um ein ganzes Prozent – hat das Fed die Zinsen noch nicht einmal auf dem Höhepunkt der Finanzkrise reduziert.