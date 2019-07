«Wie immer hat Powell uns enttäuscht»

What the Market wanted to hear from Jay Powell and the Federal Reserve was that this was the beginning of a lengthy and aggressive rate-cutting cycle which would keep pace with China, The European Union and other countries around the world....

Die Fed hatte zuvor erstmals seit mehr als zehn Jahren den Leitzins gesenkt. Die Rate wurde um 0,25 Punkte herabgesetzt und liegt nun bei 2,0 bis 2,25 Prozent. Powell kündigte an, dies sei nicht der «Beginn einer längeren Serie von Zinssenkungen».

....As usual, Powell let us down, but at least he is ending quantitative tightening, which shouldn’t have started in the first place - no inflation. We are winning anyway, but I am certainly not getting much help from the Federal Reserve!

