Verkehrte Welt, verrückte Welt

Paradoxerweise stehen die Notenbanken aber auch gerade wegen der wachsenden Risiken, die ihre anhaltende Tiefzinspolitik verursacht, unter Druck, an dieser festzuhalten. Was droht, wenn in der Schweiz die Hypothekarzinsen wider Erwarten steigen und die Immobilienpreise sinken? Was, wenn dann viele Hausbesitzer auf einen Schlag überschuldet sind und grosse inländische Banken massive Abschreiber tätigen müssen? Was, wenn weltweit die vielen Firmen einbrechen, die sich dank den Tiefstzinsen massiv verschuldet haben? Was, wenn wieder eine Bankenkrise droht, weil viele Finanzinstitute wegen ausfallender Kredite und einer tiefen Rentabilität schliessen müssen? Was, wenn Länder plötzlich wieder etwas für ihre Verschuldung bezahlen müssen? Was, wenn Risiko plötzlich wieder einen Preis hat – nachdem so viele davon ausgegangen sind, das sei ewig fast kostenlos zu haben?

Die fehlenden Alternativen

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, eine Art Zentralorgan der weltweiten Notenbanken, hat in ihrem jüngsten Jahresbericht erneut fast schon flehend die Staaten dazu aufgerufen, die Geldpolitik zu entlasten. Es müssten jetzt andere Institutionen die Aufgabe übernehmen, die Weltwirtschaft zu stabilisieren. Doch nichts in der Art zeichnet sich ab. Es gibt ja gerade wegen der Geldpolitik auch keinen Druck dazu.

So ruhen denn die Hoffnungen noch auf dem, was man schwerfällig als «makroprudenzielle Massnahmen» bezeichnet. Sie sollen die negativen Effekte der Tiefstzinsen meistern helfen. Dazu gehören Einschränkungen bei der Vergabe von Krediten oder Hypotheken wie höhere Kapitalpuffer für Banken, mehr Sicherheiten durch Kreditnehmer, eine tiefere Belehnungsgrenze für Hypotheken bei Immobilienkäufen oder kürzere Fristen für die Amortisation der Gelder. Auf Druck der Behörden und um einer entsprechenden Regulierung auszuweichen, hat in der Schweiz die Bankiervereinigung «freiwillige» Schritte in diese Richtung unternommen.

Leider sind auch solche Massnahmen «Pflästerlipolitik». Das heisst, sie gleichen dem notdürftigen Verkleben von Löchern in einem Ballon, in den immer mehr Wasser fliesst. Solange dieser Zufluss nicht gestoppt wird – die Zinsen extrem tief bleiben –, können sie eine drohende Katastrophe bestenfalls hinausschieben, aber nicht verhindern.