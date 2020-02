Trump strebt Handelsabkommen mit Indien an

Die USA und Indien verhandeln US-Präsident Donald Trump zufolge über ein bedeutsames Handelsabkommen. Ob dies vor der US-Präsidentschaftswahl Anfang November abgeschlossen werden könne, sei aber unklar, sagte Trump am Mittwoch.

Seit Wochen arbeiten die Unterhändler an einer Vereinbarung, die den USA einen grösseren Zugang zu Indiens Milch- und Geflügelmarkt gewährt sowie die Senkung von Zöllen auf andere Produkte vorsieht. Am Mittwoch genehmigte die indische Regierung Insidern zufolge den Kauf von 24 Marinehubschraubern von dem US-Konzern Lockheed Martin im Wert von 2,6 Milliarden Dollar. Trump wird nächste Woche zu einem Staatsbesuch in Indien erwartet.