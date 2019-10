Schweizer Börse fährt grössten Tagesverlust seit August ein

Die Schweizer Börse hat am Mittwoch im Einklang mit Aktienmärkten weltweit kräftig nachgegeben. Der Leitindex SMI fiel um zwei Prozent auf 9757 Punkte. Stärker abgerutscht war der Leitindex zuletzt am 5. August. Die schwachen US-Industriedaten vom Vortag fachten die Angst vor einer globalen Wirtschaftsschwäche infolge des Handelsstreits an. Zusätzlich trübte der nahende Termin für den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union (EU) die Stimmung.